Rapper deixa Grammy algemado após ganhar três prêmios

O rapper Michael Render, conhecido como Killer Mike, foi retirado da cerimônia de entrega do Grammy 2024 algemado. O evento, em sua 66ª edição, ocorreu na noite deste domingo (4), em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

O artista chegou a ser premiado nas três categorias que disputou: melhor performance de rap e melhor música de rap (Scientists & Engineers), em parceria com André 3000, Future e Eryn Allen Kane, e melhor álbum rap, (Michael).

De acordo com o TMZ, o rapper se envolveu em uma briga com um dos seguranças do evento. Ele foi autuado no Departamento de Polícia de Los Angeles por contravenção e agressão. Na madrugada desta segunda (5), Mike já estava em processo de liberação da custódia.

Nas redes sociais, o artista de 48 anos se limitou a celebrar a tripla conquista no Grammy 2024, não comentando o episódio.

Fonte: Pleno news/Foto: EFE/EPA/ALLISON DINNER