Ratinho x Silvio Santos fica em 1º nos vídeos em alta do YouTube

Silvio Santos voltou com tudo ao comando de seu programa no SBT. Além de registrar recorde de audiência no último domingo (1º), a atração do Homem do Baú está entre os vídeos em alta no YouTube, nesta terça-feira (3).

Durante o Programa Silvio Santos, o dono do SBT trocou de lugar com Patrícia Abravanel no Jogo das 3 Pistas e competiu com Carlos Roberto Massa, o Ratinho. Os apresentadores responderam perguntas com até três dicas cada para acumular pontos que se converteram em dinheiro. O dono da atração venceu a disputa de lavada, se divertiu e ainda divertiu a plateia.

Publicado no canal do programa no YouTube nesta segunda, o vídeo do jogo divertido chegou à posição nº 1 dos vídeos em alta na plataforma, com mais de 330 mil visualizações. Na tarde desta terça, o vídeo está na 3ª posição.