Raul Gazolla diz que não perdoa assassinos de Daniella Perez

Em rara manifestação sobre a morte da ex-mulher, a atriz Daniela Perez, o ator Raul Gazolla afirmou que não perdoa os assassinos da jovem.

Em entrevista ao canal do YouTube Connect Cast, Gazolla relembrou o assassinato da filha da autora Gloria Perez, morta em dezembro de 1992 pelo colega de novela Guilherme de Pádua e por sua então esposa, Paula Thomaz.

Para Gazolla, o bárbaro crime não tem perdão, e os assassinos deveriam estar presos.

– Esse ano faz 30 anos do assassinato da Dani. A gente supera uma morte por acidente, uma morte por doença; a gente suporta uma morte de um ente querido… Mas, quando é assassinato…, eu posso conviver com isso, mas superar é outra coisa – disse.

O ator também admitiu que não é “espiritualmente evoluído” para perdoar Guilherme e Paula.

– Não sou espiritualmente evoluído a ponto de perdoar. Como diz a Gloria, “nem Jesus perdoava”. Eu vou perdoar? Quem sou eu para perdoar, bicho? O cara dá 18 facadas na minha mulher, e eu vou perdoar? Logo depois, está livre – observou.

Tanto Guilherme quanto Paula saíram da prisão e hoje vivem em sociedade.

Ainda na entrevista, o ator rechaçou a versão dada por Guilherme, na ocasião, de que ele e Daniela tiveram um romance. Colegas de elenco, Guilherme e a vítima faziam par romântico na novela De Corpo e Alma, escrita por Gloria.

– O assassinato da Dani gerou muita dúvida no povo. O assassino diz que teve um caso com a Dani e que foi um crime passional, mas foi provado que ele nunca teve caso com ela. Isso nunca foi verdade – sustentou.

Fonte: Pleno News

Foto: Divulgação/TV Globo/Maurício Fidalgo