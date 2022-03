Razão Pra Ser prepara lançamento de produção audiovisual

A produção cultural do grupo de pagode do Pará, Razão Pra Ser, conhecida como RPS, está em dia, e a banda se prepara para o lançamento do seu novo produto audiovisual com o nome de “Pagode do RPS”, que será lançada na segunda quinzena da transição de maio para junho, nas plataformas digitais.

“Esse é um projeto que é como se fosse um filho para a banda, é um produto que estamos tendo todo o cuidado e carinho para que saia impecável e que leve a energia e a qualidade musical do grupo, para as pessoas que forem curtir nosso trabalho dos mais diversos ambientes, vai ser muito bonito”, adianta Diogo, vocalista da banda.

Recheado de música no estilo pagode, o RPS traz no seu novo produto, uma pegada dos maiores sucessos do pagode dos anos 1990, perpassando pelo tradicional ritmo brega, amado no Pará, e agitando o público com muito axé, forró, piseiro e muitos outros estilos que sempre saem com uma pegada sonora única do grupo que é referência no Pará.

“Deixar o público feliz é a nossa principal motivação de seguir em frente na música, fazemos isso há mais de 10 anos, então cada vez mais temos um retorno mais positivo, o que nos leva sempre a produzir sempre novas atrações e repertório pro nosso público”, comenta Diogo.

Com experiências musicais gigantes no estilo em que atuam, a RPS já dividiu palco com grandes nomes como: Marquinhos Sathan; Meio Dia, da Imperatriz, Chrigor; Sombra; Royce do Cavaco; Emerson Dias (intérprete oficial do Salgueiro); que o levaram a outro patamar dentro da música local.

Formada por Diogo MD no vocal; Silva Jr no cavaco; Diego Cruz na percussão; Mini e Elcio Kemel na percussão, o grupo já possui uma produção autoral significativa que é febre entre os amantes do estilo na região, canções estas que vão se fazer presentes na produção audiovisual que vai ser lançada em maio/junho de 2022.

“Só se preparem por que esse novo presente que a RPS vai dar para o público e para os seus fãs tá muito bom, muita música marcante, com vários significados, som de alta qualidade, e ainda, tudo vai poder ser conferido junto de amigos e familiares, então coloca aí na tua agenda que o produto vai bombar”, convida Mimi, percussionista da banda.

Redes Sociais do grupo:

Facebook: https://www.facebook.com/razaopraser.belempa

YouTube: https://www.youtube.com/c/GrupoRaz%C3%A3oPraSer

Instagram: https://www.instagram.com/gruporazaopraser/?utm_medium=copy_link

Site: gruporazaopraser.com

Foto: Huff