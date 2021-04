RB Leipzig tem gol anulado no último minuto, empata com o Hoffenheim e Bayern pode disparar na liderança

Equipe de Julian Nagelsmann é melhor durante os 90 minutos, cria mais chances, balança as redes nos acréscimos, mas lance é invalidado após checagem ao árbitro de vídeo

Bayern agradece! RB Leipzig fica no empate sem gols com o Hoffenheim e liderança fica longe

Leipzig teve gol anulado pelo VAR no último lance

Na abertura da 29ª rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig recebeu o Hoffenheim nesta sexta-feira e as equipes empataram em 0 a 0 na Red Bull Arena, na cidade de Leipzig. Com o resultado, o Bayern de Munique,pode abrir vantagem na liderança.

Jogando em casa, o RB Leipzig se lançou ao ataque desde o início, criou as melhores oportunidades de gol, mas nenhuma que levasse tanto perigo ao goleiro Oliver Baumann, do Hoffenheim. Os visitantes, por outro lado, apenas tentavam escapar em lances rápidos, mas não tiveram muita eficiência.

Na etapa final, o cenário se manteve e o RB Leipzig continuou pressionado o Hoffenheim. Nos acréscimos do jogo, Poulsen marcou de cabeça, mas a arbitragem, com o auxílio do VAR, anulou o lance. A bola pegou na mão do camisa 9 antes de entrar.

Momento em que a bola pega no braço de Poulsen (Foto: ODD ANDERSEN / AFP)

Com o resultado, o RB Leipzig chega aos 61 pontos e pode ver o Bayern, que tem 65, ir aos 68 caso vença o Wolfsburg neste sábado. O Hoffenheim está em 11º, com 32 pontos. Na próxima rodada, o RB Leipzig pega o Colônia, enquanto o Hoffenheim enfrenta o Borussia Mönchengladbach.