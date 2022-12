Re-Pa, categoria sub-17, decide quem segue rumo ao título paraense

Nessa sexta-feira, 02, Paysandu e Clube do Remo decidem vaga para disputa da semifinal do Campeonato Paraense de Futebol Sub-17. O Re-Pa acontece no estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, a partir das 9h30. O Papão está na vantagem e joga pelo empate para obter a classificação.

O bicolor venceu o jogo de ida, realizado no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, pelo escore mínimo, gol anotado por Gaia, aos 50 minutos do segundo tempo. Vitória do Remo pelo mesmo placar ou por diferença de um gol leva a decisão para cobranças de penalidades.

RODADA

Outros jogos das quartas de final acontecerão no dia 3, sábado. Veja a programação:

Tuna x Ponte Nova – Souza – 9h30 (jogo de ida: Tuna 1 a 0)

Vila Rica x Comercial – Ceju – 9h30 (jogo de ida: Vila Rica 2 a 1)

Santa Maria x Parauapebas – Campo do Olaria- Santa Maria- 15h (jogo de ida: Parauapebas 1 a 0).

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo