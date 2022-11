Re-Pa de basquete adulto vale pela liderança do Campeonato Paraense

Clube do Remo e Paysandu disputam a liderança do Campeonato Paraense de Basquete de 2022. O clássico acontece nesta quarta-feira, 22, no ginásio Serra Freire, do Leão Azul, a partir das 20h45. Na preliminar jogam JP8 x Cabano, às 19h15.

Os rivais estão com duas vitórias na competição. Ambos venceram o JP8 e Cabano, respectivamente, com placares acima de 100 pontos e vão para o derby tinindo.

Azulinos e bicolores estão com seus novos jogadores: Zé Carlos e Jean, pelo Leão. Danilo Bidu e Gui Santos, cestinhas do Papão nos jogos diante do Cabano e JP8.

O destaque especial do Re-Pa fica por conta do armador Gabriel Souza, cria do basquete bicolor, hoje defendendo o Clube do Remo.

Gabriel foi campeão ano passado pelo Paysandu, depois, passou uma temporada no basquete paulista, até aceitar o convite do Clube do Remo.

O campeonato está sendo disputado em jogos de ida e volta, os dois melhores classificados decidem o título num confronto de cinco partidas.

Imagens: Agência Remo