Re-Pa dos associados do CMA termina igual. Leão mantém tabu de 4 anos

Muito empolgante o clássico Re-Pa entre os associados do Clube Master Atalaia [CMA] realizado no complexo do Pinheirão, em Benfica. O placar de 2 a 2 já diz como foi o duelo de azulinos e bicolores.

No estilo de amigos, amigos, negócios à parte, o jogo foi tenso do começo ao fim. O Papão, na primeira fase, abriu o placar com Maragol, num gol de puxeta sob as barbas da zaga azulina.

No segundo tempo, mesmo com o sol acima dos 32º graus, os times se empenharam em campo. O Clube do Remo, comandado por Mariano Macedo e Lena Soure, virou o marcador para 2 a 1 com os gols de Chuim e Cametá.

Depois dos 30 minutos, Pisca, do Paysandu, Cametá, do Clube do Remo, foram expulsos por empurrões.

Quando se pensava na vitória remista, eis que num golpe de sorte, Maragol empatou, num chute que a bola resvalou no zagueiro Gatão enganou o goleiro Alex.

Os bicolores comemoraram o empate, contudo, seguem num jejum de quatro anos sem vitórias.

Coube ao Clube do Remo o troféu de campeão do Re-Pa entregue pelo presidente Edilson Gregório ao capitão Braga.

A confraternização seguiu com almoço para associados e convidados com a distribuição de brindes.

O presidente Edilson Gregório [Engorda] em sua mensagem de agradecimento, lembrou os tempos difíceis enfrentados pelo CMA e hoje, navega em calmaria. Lembrou os fundadores do clube, sobretudo, pela felicidade de fundar uma agremiação representativa do bairro. “O CMA é uma família com seus integrantes comungando na mesma fraternidade. Hoje temos nosso departamento feminino formado pelas esposas e filhas dos associados. É uma honra fazer parte desse grupo familiar. Estão todos de parabéns por este momento glorioso da nossa agremiação”, confessou.

A diretoria prestou homenagem póstuma ao associado Waldo Chagas, pai do diretor Vadeco, falecido no começo do mês. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação