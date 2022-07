RE-PA no Brasileirão da Série C termina em 2 a 2 no Baenão

Continua mesmo valendo a máxima que em jogo de Remo e Paysandu, resultado só com o apito final. E não foi diferente neste domingo, 03, quando os dois gigantes e adversários do Norte fizeram um encontro de jogo muito movimentado no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, valendo pela 13a Rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C, que teve a cobertura lance a lance de A PROVÍNCIA DO PARÁ e Super Rádio Marajoara AM-1.130, empresas da holding do Grupo Calos Santos, o Amigo do Povo, patrocínio de Avistão, 50 anos vendendo mais barato na esquina da economia.



Deste modo, Leão e Papão fizeram um clássico digno da grandeza de sua história. Em um Baenão lotado, os dois times protagonizaram vários lances de perigo e saíram de campo com o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 2 a 2, que acabou beneficiando mais o Paysandu, vice-líder, com 23 pontos, enquanto o Remo chega momentaneante na 11ª posição, com 18 pontos, distanciando-se do G-8 que é a zona de classificação.

O clássico foi marcado pela quantidade de gols, falhas, principalmente do goleiro Vinícius, no gol de empate bicolor, e pela estreia do ex-atacante do Paysandu, Leandro Carvalho, com a camisa azul marinho.

O JOGO

O começo do Re-Pa foi marcado pelo equilíbrio das equipes. O Remo foi o primeiro a tentar as jogadas de ataque. Aos 9 minutos, após cobrança de lateral pela esquerda, Marlon avançou para o cruzamento, deixando Toscano bem perto da finalização. Dois minutos depois veio a resposta azulina, com bola cruzada na área, sobrando para Fernandinho, que fez o cabeceio, mas Mikael, em cima da linha, evitou o primeiro gol azulino.



Com os dois trocando bastante passes, o Paysandu conseguiu avançar com Marlon pela esquerda e após o cruzamento, Toscano novamente aproveitou para arrematar a bola, passando muito perto do gol de Vinícius. Aos 32, em boa jogada dos bicolores, Marlon recebeu para o chute, que explodiu no travessão. As emoções do clássico ficaram ainda maiores, quando, aos 40 minutos, o árbitro viu toque de bola no braço de Marlon, e assinou a penalidade, convertida por Fernandinho, abrindo o placar no Baenão em favor do Leão.



Mas a alegria da torcida azulina durou pouco, posto que, nos acréscimos, escanteio foi cobrado na área azulina, que afastou o perigo. Na sobra, José Aldo fez o domínio, se livrou da marcação e chutou rasteiro, no canto do goleiro Vinícius, empatando em 1 a 1.

FASE FINAL

Depois do intervalo, Gerson Gusmão promoveu as primeiras alterações no time azulino. Entraram Bruno Alves e Igor Moraes, nos lugares de Fernandinho e Daniel Felipe, mas coube ao Paysandu a primeira boa chance de gol, aos nove minutos. Novamente, Toscano surgiu na área para completar cruzamento, mas a bola saiu pela linha de fundo.



Após dois minutos, em novo cruzamento e bate-rebate, Anderson Uchôa ficou de cara com o gol e completou num chute rasteiro, deixando o Remo novamente na frente do placar, 2 a 1. No Papão, Márcio Fernandes fez as primeiras mudanças, com a entrada de Robinho no lugar de Mikael. O lá e cá deixou a partida emocionante, e Robinho, que havia acabado de entrar, entrou pela direita para fazer o cruzamento, contando com a bondade do goleiro Vinícius, que na defesa acabou resvalando a bola para dentro da própria meta, marcando gol contra e empatando a partida em 2 a 2. Torcida ficou furiosa.



Com a partida empatada, os dois times passaram a estudar bastante as jogadas, com o Remo caindo mais pela lateral, enquanto o Paysandu explorava os contra-ataques. Aos 25 o Paysandu tentou novamente, mas Vinícius se redimiu do frango ao evitar a finalização de Serginho. Foi então que Gerson Gusmão fez nova alteração, promovendo a estreia de Leandro Carvalho, no lugar de Rodrigo Pimpão.



Já Márcio Fernandes tirou Marlon para a entrada de Danrlei. Após os 30 minutos, o equilíbrio se instalou em campo, com novas substituições dos dois lados e a frequente troca de passes no meio-campo. Aos 39, Genílson fez falta na intermediária e Bruno Alves foi à cobrança, mas a bola passou por cima da meta bicolor.

Todavia a resposta bicolor veio em outro lance de falta na intermediária azulina, aos 44 do segundo tempo. Robinho foi para a cobrança, mas a bola acertou a barreira. Assim, a partida foi encerrada aos 50 minutos.

FUTURO

Bem, o empate beneficiou principalmente o Paysandu, que se manteve na vice-liderança da Série C, com 23 pontos. A equipe bicolor terá pela frente na próxima rodada a equipe do Confiança, em Belém, atual 16° colocado.

Já o Remo continuará na luta para voltar ao G8 da competição, mas saiu de campo com um ponto, que o deixou até a finalização da rodada na 11ª posição, com 18 pontos. Mesmo assim, o resultado teve o sabor de derrota.para o Clube do Remo. Na 14a. rodada, o Leão encara o lanterna da Série C, Atlético-CE, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.



Ficha TécnicCampeonato Brasileiro da Série C

Local: Baenão

Remo

Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe (Igor Moraes), Marlon, Leonan; Anderson Uchôa, Jean Patrick (Marciel), Erick Flores (Albano); Rodrigo Pimpão (Leandro Carvalho), Fernandinho (Bruno Alves) e Vanílson

Técnico: Gerson Gusmão

Paysandu

Thiago Coelho, Leandro Silva (Igor Carvalho), Lucas Costa (Bruno Leonardo), Genílson; Patrick Brey, Mikael (Robinho), João Vieira, José Aldo; Serginho (Wesley), Marlon (Danrlei) e Marcelo Toscano

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem:

Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

Imagens: Ascom Remo