RE-PA quente com cinco expulsões e gol de ex, mas Leão vence e se aproxima da final da Copa Verde

Um Re-Pa histórico na reabertura, parcial, do Estádio Olímpico do Pará, o nosso querido Mangueirão, neste domingo, 26, pela Copa Verde de 2023. Em jogo de ida, o Clube do Remo venceu o Paysandu pelo placar de 1 a 0.

Na cabine da Marajoara estava o presidente do Grupo Marajoara de Comunicação, o ex-governador, radialista, apresentador, comunicador, youtuber e empresário Carlos Santos, o Amigo do Povo, que foi receber a visita do governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, que fez questão de conhecer o ambiente novo, de onde a Marajoara transmitirá, a partir de hoje, todas as emoções dos grandes acontecimentos esportivos ocorridos no Mangueirão. Vestido com a camisa do Remo, o governador foi torcer pelo seu time do coração, ver a performance do novo estádio reformado pelo Estado e ter um bate-papo com o ex-governador Carlos Santos que também compareceu para ver, de perto, o novo Mangueirão.

COMPROMISSO

Agora, na quarta-feira, 29, ainda no Colosso do Bengui, o Leão jogará novamente com o Papão da Curuzu pelo empate para decidir o título de campeão.

O clássico de número 767 foi marcado por expulsões e briga entre jogadores, além disso, o gol azulino foi assinalado por Muriqui, ex-bicolor. Aliás, em campo, se viu um desfile de ex-jogadores de ambos os lados.

O RE-PA foi bem jogado. O Paysandu vinha com atuações irregulares, criando suspense negativo entre seus torcedores; surpreendeu com um jogo dinâmico, forte na marcação e ágil na saída de toque de bola.

O Clube do Remo, acostumado a jogar livre com toque de bola envolvente, teve imensa dificuldades para criar jogadas de perigo.

GOL

O Paysandu fustigava o adversário quando sofreu o gol azulino. Decorriam 27 minutos. A defesa azulina aliviou a pressão bicolor e mandou a bola para frente.

Diego Tavares dominou e avançou, esperou pela entrada de Muriqui. O goleador bateu bem na saída de Thiago Coelho. O gol remista esfriou o ânimo bicolor.

EXPULSÕES

Na fase final o jogo foi mais pegado com jogadas mais ríspidas. Foi assim num lance em que Diego Tavares foi expulso por atingir o rosto de um adversário.

Logo depois, Genilson derrubou Ronald, numa jogada de contra-ataque. Como último defensor no lance, foi expulso.

Aos 28 minutos, numa briga entre vários jogadores, foram expulsos Richard Franco, do Clube do Remo, e João Vieira, do Paysandu.

Aos 36′, Gabriel Davis, do Paysandu, também foi para o ‘chuveiro’ mais cedo por jogada violenta.

O Leão passou a ‘cozinhar’ o tempo; ainda teve chance de ampliar com Ronald que mandou a bola por cima, nos acréscimos. (Texto: Braz Chucre/Roberto Barbosa/Ronabar)

FICHA TÉCNICA

Paysandu 0 x 1 Clube do Remo

Semifinal Copa Verde – jogo de ida

Data: 26 de março

Hora: 16h

Local: Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão

Paysandu

Thiago Coelho; Samuel Santos, Henriquez, Genílson e Eltinho; Jiménez (Gabriel Davis), João Vieira, Ricardinho e Vicente (Alex Matos depois Wanderson); Bruno Alves e Mário Sérgio (Robert Hernandes)

Técnico: Márcio Fernandes

Clube do Remo

Vinícius, Lucas Mendes, Diego Guerra, Diego Ivo e Leonan; Uchôa, Richard Franco, Pablo Roberto e Pedro Vitor; Diego Tavares e Muriqui

Técnico: Marcelo Cabo

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa) e Cristhian Passos Sorence

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araújo

Imagens: Reprodução/Agências Remo e Paysandu