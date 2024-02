RE-PA termina em 0 a 0 no Mangueirão com espetáculo das torcidas

Clube do Remo e Paysandu se enfrentaram na tarde deste domingo, 04, no Estádio Olímpico Jornalista Edgard Proença, o Mangueirão, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional, Parazão 2024. Um jogo marcado pela retranca fechada em ambos os lados que se encerrou com o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 0 a 0, mas com um espetáculo à parte: as torcidas. Do lado do Bicola, a Fiel e, do Leão, o Fenômeno Azul.

Diante do resultado, o Paysandu, que tem o primeiro empate na competição, ficando com apenas um ponto, se mantém na liderança absoluta do Parazão. O Clube do Remo segue vice-líder, com sete pontos, o primeiro empate e um jogo a menos, que será contra o Tapajós, em partida a ser definida pela Federação Paraense de Futebol – FPF.

Pelo regulamento do torneio, os oito primeiros colocados da classificação geral garantem vaga aos mata-matas.

Remo e Paysandu voltam a campo no meio da semana para compromissos distintos. O Papão encara o Bragantino, na quarta-feira, 07, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, às 20h. Já o Leão Azul encara a Tuna Luso, na quinta-feira, 08, também às 20h, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão.

MOSAICO

Pouco antes de o jogo começar, Remo e Paysandu realizaram um belo espetáculo nas arquibancadas. Azulinos e bicolores fizeram apresentações com mosaicos, que repercutiram bastante nas redes sociais. O Paysandu homenageou o aniversário do clube, que completa 110 anos, e provocou o rival relembrando um episódio envolvendo o meia Albertinho. Já o Remo cutucou o adversário lembrando da vantagem de confrontos em clássicos, além de exaltar o mascote do clube, o Leão.

O JOGO

Não resta dúvidas que, no primeiro tempo o Paysandu eu as cartas. Foram do Papão as melhores chances do jogo, criadas a partir de brechas deixadas pelo setor de meio-campo azulino. Apesar do ímpeto bicolor ser maior, o zero não saiu do marcador antes do intervalo.

Os primeiros minutos do Re-Pa deram o tom do que seria a partida: muita disputa de bola, mas com o Paysandu vencendo os duelos com base na imposição física e técnica. Logo aos seis minutos, o Bicola teve a grande chance do jogo, com Nicolas, que finalizou na pequena área, obrigando Marcelo Rangel a fazer uma grande defesa. Ele, inclusive, foi o grande destaque da partida, sendo o principal obstáculo entre os ataques bicolores e o primeiro gol do jogo. Além da defesa magistral dos minutos iniciais, Marcelo Rangel ainda precisou intervir outras duas vezes para manter a igualdade no placar.

O goleiro azulino ficava exposto muito pela estratégia adotada pelo técnico Ricardo Catalá. O Remo, em quase toda a partida, tentava desafogar o jogo pelas laterais, com bolas longas partindo da defesa. O ato de esticar a jogada para as pontas fazia com que o Leão perdesse a posse com frequência. Isso ajudou muito o Paysandu a criar bons lances.

De seu lado, o Papão procurava jogar por dentro, sobretudo com tabelas envolvendo o meia Biel e o atacante Nicolas. O camisa 11 do Papão, inclusive, era incansável, correndo o campo todo e servindo de referência para a construção de jogadas.

Após o sufoco alviceleste, o Remo conseguiu respirar somente no terço final do primeiro tempo. Echaporã e Marco Antônio, apagados do jogo, inverteram de posição e passaram a agredir mais o adversário. No entanto, nenhum lance foi contundente o suficiente para que o Leão abrisse o placar.

FASE FINAL

No retorno ao gramado, o jogo não teve uma superioridade declarada como a primeira, mas isso não significou que poucas chances de gol foram criadas. A partida ficou muito mais “aberta”, com o Remo tendo as principais oportunidades de tirar o zero do placar. O Papão também ficou perto de abrir o marcador, mas foi “punido” por finalizações mal efetuadas pelos atacantes.

Observou-se que os primeiros minutos do segundo tempo seguiram como no primeiro tempo: domínio bicolor e boas intervenções de Marcelo Rangel para o Remo. O Leão, inclusive, trocou Echaporã por Kevin no intervalo, com o objetivo de se soltar mais em busca do gol, mas a alteração demorou a surtir efeito.

Foi apenas no segundo terço do tempo final que o Remo cresceu. Ainda de um jeito pouco “atrativo”, com exagero de bolas longas e jogadas de velocidade, o Time de Periçá teve as melhores chances de abrir o marcador. Em uma delas, com Paulinho Curuá, aos 26 minutos, a bola resvalou a trave de Matheus Nogueira após uma falha bizarra do goleiro bicolor.

Na parte final do jogo, a partida se transformou numa intensa trocação. O Remo chegava ao ataque, sobretudo pela ponta esquerda, mas cedia espaço ao Papão, que cresceu de produtividade após as entradas de Robinho e Vinícius Leite. Na jogada mais importante do Papão no jogo, aos 38 minutos, Nicolas recebeu passe de Kevin sozinho na grande área, mas finalizou pra fora. Resultado final: zero a zero.

FICHA TÉCNICA

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Data: 04.02.2024

Horário: 17h

PAYSANDU

Matheus Nogueira; Edilson, (João Vieira) Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Gabriel Bispo, Val Soares (Leandro Vilela) e Biel (Robinho); Bryan (Vinícius Leite), Jean Dias e Nicolas

Técnico: Hélio dos Anjos

REMO

Marcelo Rangel; Vidal, Ligger, Reniê (Ícaro) e Raimar; Daniel (Renato Alves), Pavani (Jaderson) e Camilo; Echaporã (Kelvin), Marco Antônio (Paulinho Curuá) e Ytalo Técnico: Ricardo Catalá

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo