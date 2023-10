Re-Pa-Tu encara Bucho Quebrado, de Ituquara, Baião, na festa da padroeira do Rosário

Muitos jogadores que deixaram suas marcas nos gramados nas décadas passadas ainda batem bola por amor ao futebol. Existem muitos grupos formados por ex-atletas, entre eles o RePaTu, uma união dos jogadores que brilharam defendendo os uniformes do Paysandu, Clube do Remo e Tuna luso.

O Re-Pa-Tu, criado por Marquinhos Belém, lateral que se notabilizou atuando pelo Clube do Remo e Santa Cruz-PE, conta com uma boa agenda de jogos, sobretudo no interior do Estado.

No próximo sábado, 21, o Re-Pa-Tu estará se apresentando na localidade de São Joaquim de Ituquara, no município de Baião, no Baixo Tocantins, diante do time local, o ‘Bucho Quebrado Futebol Clube’, comandado pelo vice-prefeito Mácio Ituquara.

O jogo faz parte da festividade de Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos itaquarenses, e será disputado no estádio Aranha Neto, a partir das 16h, com ingresso ao preço de R$5.

A delegação do Re-Pa-Tu viajará em transporte especial, saindo às 8h de sábado da frente do Shopping Castanheira. O retorno será logo após o jogo.

Os relacionados são: Adriano Paredão, Marquinhos Belém, Magrão, Sérgio Gazela, Waldemir, Marabá, Wanderson, Velber Risadinhs, Landu Casinha Branca, Fábio Oliveira, Garrinchinha, Rodrigo Broa.

BUCHO QUEBRADO

Mácio Ituquara não pretende decepcionar os torcedores locais e tratou de reforçar o ‘Bucho Quebrado’ com ex-jogadores, como Marçal, Ró, João Tocantins, Mocajuba, entre outros. Ele será goleiro titular do BQ. (Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação