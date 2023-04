Reabertura da praça da Bíblia em Ananindeua é marca com programação cultural

No último sábado (15), foi realizado a reinauguração oficial da nova praça da Bíblia, localizado no município de Ananindeua. O espaço estava em obras desde junho de 2022. Foram 10 meses de obras para a entrega final aos moradores do município.

A praça da Bíblia tem mais de 6 mil metros quadrados, no qual o visitante pode conhecer o espaço leitura, a galeria Boulevard com venda de lanches, comidas, sorvetes, bijuterias, acessórios e dentre outros produtos onde mais de 56 trabalhadores poderão expor e vender suas mercadorias em um local seguro e adequado. Após comparar os produtos, o visitante poderá se dirigir a praça de alimentação onde tem bancos, mesas e lixeiras.

A entrega foi marcada com uma programação especial que começou as 15h, com a Banda Vozes de Júbilo e apresentação de Dança Ministério ABA, e continuou com uma extensa programação. O encerramento ficou por conta do cantor gospel Fernandinho.

Confira o que tem na nova praça da Bíblia:

“Galeria Boulevard” – área exclusiva para venda de comida, lanche, brinquedos, acessórios e artesanato em geral.

– “Solarium” – Um terraço que fica nos altos da galeria e de onde o visitante tem uma visão panorâmica da praça.

– “Praça de alimentação” – área aberta em frente a galeria boulevard composta por mesas e bancos bem coloridos.

– “Espaço Leitura” – espaço composto por bancos “deitados” de concreto com arquitetura moderna para leitura, descanso ou reflexão dos visitantes. É ainda um espaço destinado a oração, onde temos um “monumento da Bíblia” e um “cruzeiro”, com direito a uma fonte de águas que lembra o batismo.

– “Monumento Play” – Um letreiro de “ANANINDEUA” com estrutura em concreto vazada, onde no seu interior tem brinquedos.

– “Espaço Kids” – Do lado de fora do monumento play tem mais brinquedos, tais como escorrega e balancinhos e os tradicionais infláveis como o pula a pula, barca e castelinho.

– Palco 360º – Para apresentações culturais, a prefeitura construiu um palco 360° que tem rampas de acessibilidade.

Crédito: Leandro Santana