Reajustes nos preços dos ovos de galinha superam a inflação deste ano

Comer um ovo frito com pirão de feijão não é mais algo comum e fácil, dada a carestia que atingiu os ovos de galinha, que já alcançou os 17% de janeiro a abril deste ano em que os sucessivos reajustes nos preços dos Alimentos Básicos têm elevado cada vez mais o custo de vida dos paraenses. Um estudo foi divulgado ontem, terça-feira, 10, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, segundo o qual, somente este ano (Janeiro-Abril), o reajuste acumulado no custo da Cesta Básica dos paraenses supera a inflação calculada em torno de 4,00% para o mesmo período.



Ainda segundo as pesquisas realizadas pelo Dieese/PA, as altas expressivas e generalizadas de preços também tem alcançando outros alimentos básicos da mesa, entre eles os ovos de galinha que teve levantamento de trajetórias de reajustes no mês de abril, nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022) e também nos últimos 12 meses. Houve disparada de preços no produto, com reajustes bem acima da inflação calculada para os mesmos períodos.



As pesquisas mostram que nos últimos 12 meses, a trajetória dos preços dos ovos de galinha comercializados em dúzia nos supermercados da Grande Belém foi a seguinte: Em Abril/2021, a dúzia de ovos foi comercializada em média a R$ 10,22. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 10,22. No inicio deste ano (Janeiro/2022) manteve a média de R$ 10,22; R$ 10,86 em março e, no mês passado (Abril/2022), com nova alta, foi comercializado em média a R$ 11,93 a dúzia. Com isso, o preço deste produto ficou 9,85% mais caro no mês passado (Abril/2022) em relação ao mês de Março/2022. No Balanço dos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), o produto também ficou mais caro e apresentou alta acumulada de 16,73% contra uma inflação estimada em torno de 4,00% para o mesmo período. Já nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do produto também foi de 16,73% contra uma inflação estimada em torno de 12,00% para o mesmo período.

