Real abusa dos gols perdidos sem Vini, mas vence o Cádiz no Espanhol

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Sem o poupado Vinícius Júnior, o Real Madrid abusou das chances perdidas diante de um tímido Cádiz, mas calibrou a mira no 2° tempo e venceu o adversário por 2 a 0 na 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Nacho e Asensio marcaram.

Com o resultado, a equipe de Carlo Ancelotti foi aos 62 pontos, mas ainda está distante do líder Barcelona, que tem 72 e ainda não atuou na rodada.

O Real volta a campo na terça-feira (18) e mede forças com o Chelsea na volta das quartas de final da Champions League. No duelo de ida, os espanhóis venceram por 2 a 0.



O Cádiz, por outro lado, só retorna aos gramados na sexta-feira (21), quando visita o Espanyol na continuação do Campeonato Espanhol.



Mesmo atuando fora de casa, a equipe de Carlo Ancelotti partiu para o ataque e assustou com Benzema logo aos dois minutos. O Cádiz, no entanto, levou ainda mais perigo aos 12 minutos, quando Espino acertou a trave de Courtois.

Controlando o adversário, os visitantes passaram e incomodar, de fato, a meta de David Gil. Rodrygo até teve boa oportunidade, mas foi Benzema quem ficou mais perto de abrir o placar. Após grande jogada do companheiro brasileiro, o francês recebeu dentro da área e bateu forte ao gol rival, mas carimbou a trave.



Dono do melhor ataque do Espanhol, o Real abusou de desperdiçar chances de gol no início da 2ª etapa. Rodrygo, depois de ser vencido por David Gil no um contra um, chegou a errar o alvo já na pequena área e sem a presença do rival no caminho. Valverde e Asensio também pecaram na hora da finalização.



Quem salvou a pele dos visitantes foi Nacho, zagueiro que também atua como lateral, aos 26 minutos. Como um típico centroavante, ele recebeu de Tchouaméni, bateu forte e não deu chance de defesa para o goleiro: 1 a 0.

O gol de Nacho desconcentrou o Cádiz, que levou mais um três minutos depois. Em jogada pela direita, Valverde acionou Asensio, que deslocou David Gil na ponta da área com um lindo chute com a perna esquerda: 2 a 0.

