Real Madrid empata sem gols com o Liverpool e se classifica para a semifinal da Champions

Após empate em 0 a 0 em Anfield, Real Madrid se classifica graças ao bom resultado do jogo de ida e vai enfrentar o Chelsea na semifinal da competição, daqui a duas semanas

Nesta quarta-feira, Liverpool e Real Madrid se enfrentaram em Anfield, pela partida de volta das quartas de final da Champions League. Após vitória espanhola por 3 a 1 na ida, o 0 a 0 na Inglaterra classificou a equipe merengue para as semifinais. O Real vai enfrentar o Chelsea para definir quem vai ser o finalista da competição.

CHANCES PERDIDASDurante a primeira etapa, o Liverpool foi bastante ofensivo, ainda mais nos primeiros minutos. Mohamed Salah perdeu uma grande chance no início da partida, e a equipe inglesa falhou na tentativa de abrir o placar contra o Real Madrid.

REAL SEGURAO futebol mostrado pelo Real Madrid nos 45 minutos iniciais da partida desta quarta-feira foi muito diferente do jogo intenso do confronto de ida. Mais calmo, o time espanhol tratou de segurar o resultado e impedir que o Liverpool marcasse.

MAIS DO MESMO​A segunda etapa da partida também não mostrou muita diferença, e o Liverpool repetiu a intensidade inicial, como fez no primeiro tempo. Dessa vez, quem perdeu uma chance importante foi Roberto Firmino, que parou na defesa de Courtois.

JOGO MORNOO restante dos últimos 45 minutos do confronto não mostrou uma riqueza de chances perigosas. O Real Madrid seguiu com o seu esquema de parar o Liverpool e segurar o resultado, e foi muito eficiente. Com isso, o 0 a 0 permaneceu no placar, muito pela pouca inspiração ofensiva do Liverpool, que não furou o grande bloqueio merengue.

SEQUÊNCIAO Liverpool enfrenta o Leeds United às 16h (de Brasília) desta segunda-feira. O Real Madrid, por sua vez, enfrenta o Getafe às 16h (de Brasília) de domingo.