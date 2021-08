Real Madrid renova o contrato de Karim Benzema e estipula multa rescisória em R$ 6,3 bilhões

Atacante francês amplia vínculo por mais uma temporada e vai em busca da marca de terceiro maior artilheiro do clube merengue. Atualmente camisa 9 é o quinto goleador

Um dos grandes ídolos da história do Real Madrid, o atacante Karim Benzema teve seu contrato renovado com o clube merengue nesta sexta-feira. Anteriormente com vínculo até o final desta temporada, em junho de 2022, o francês ficará nos Blancos até 2023.

Caso algum clube queira tirar o camisa 9 do Real Madrid neste período, a missão não será barata. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, referência no quesito mercado de transferências, a cláusula de rescisão do jogador será de 1 bilhão de euros (R$ 6,3 bilhões na cotação atual).

“A história continua para mim no maior clube do mundo. Que honra estar aqui hoje, obrigado pela confiança que há tantos anos depositam em mim”, disse Benzema nas redes sociais.

Quinto maior artilheiro da história merengue, Benzema está no Real Madrid desde 2009. Em 12 temporadas pelo clube, o francês marcou 281 gols em 560 partidas, além de dar 144 assistências. O francês perde apenas para Santillana (290 gols), Di Stéfano (308), Raúl (323) e Cristiano Ronaldo (451).