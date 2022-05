Realizada fiscalização rigorosa no transporte público de Santarém

Desde a última semana, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), tem intensificado as fiscalizações sobre os transportes públicos de passageiros. A frota de ônibus, táxis, mototáxis e transportes por aplicativos são os principais alvos dessas operações.



O objetivo é verificar as condições de trafegabilidade dos veículos, licenças de tráfegos, cadastramento junto à SMT e outros meios que garantem a segurança dos usuários.

Esta semana o foco maior foram os coletivos. Desde o início das operações, 8 ônibus foram detectados com irregularidades e pendências. Os veículos foram removidos e as empresas responsáveis notificadas, a fim de fazer as adequações e retornar à prestação de serviços.

“É necessário se fazer essas fiscalizações para constatar as condições desses veículos que prestam serviço no transporte coletivo em Santarém, até porque estamos lidando com a vida das pessoas que utilizam esses meios todos os dias.”, destacou o gestor da pasta, Paulo Jesus.

Imagem: Ascom/PMS