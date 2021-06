realme 8 Pro, o celular capaz de capturar o infinito

Dentre as diversas características avaliadas por consumidores na hora da escolha de um novo smartphone, certamente se destacam a qualidade da câmera e o período longe da tomada. Se o tempo de carregamento for o menor possível, ponto a mais para o produto.

Existe uma novidade que alia alta tecnologia e durabilidade a um preço competitivo: o realme 8 Pro, que chegou ao Brasil com diferenciais que prometem conquistar até o público mais exigente.

Este é o quarto dispositivo lançado pela companhia chinesa que desembarcou em território nacional no início deste ano, e, comparado a seus antecessores, é mais fino e mais leve, garantindo uma pegada confortável e ocupando pouco espaço no bolso.

realme 8 Pro chega ao Brasil. (Fonte: realme/Reprodução)

Não se deixe enganar pelo tamanho, pois ele é um aparelho extremamente potente. A começar por sua bateria de 4.500 miliamperes, munida da tecnologia SuperDart de 50 watts, que leva a carga de 0% a 50% em apenas 17 minutos.

Graças ao carregador de 65 watts que o acompanha – que pode ser aproveitado por toda a família em diferentes dispositivos –, é possível, com apenas 8 minutos de carregamento, aproveitar até 4 horas de ligações, 11 horas de música ou 3 horas de redes sociais.

Resumindo, qualquer recarregada rápida é capaz de manter o realme 8 Pro ativo por um bom período. Além disso, de acordo com a empresa, com 100% da bateria carregada é possível utilizá-lo intensamente por um dia inteiro.

Uma boa bateria é fundamental para qualquer boa experiência, mas outro fator torna o lançamento digno de atenção: a câmera, que é simplesmente a que possui mais megapixels no mundo.

Capture o infinito

O conjunto óptico do realme 8 Pro possui quatro câmeras traseiras: além da com impressionantes 108 megapixels de resolução – três vezes maior que o 8K –, uma B&W para efeitos de sobreposição de imagens, uma macro (que permite fotografar objetos próximos com alto nível de detalhes) e uma grande angular.

Com o realme 8 pro não há problemas em capturar coisas distantes ou muito próximas. O smartphone atende a qualquer necessidade com um desempenho incomparável, inclusive pelos modos que oferece, impulsionados pelo processador Snapdragon 720G.

Enquanto o Super Nightscape, combinando tecnologias proprietárias e inteligência artificial, promete fotos incríveis à noite ou sob baixa iluminação, o Smart ISO regula automaticamente o ISO da imagem de acordo o ambiente.

Já o Tilt-Shift desfoca as extremidades da imagem e o Starry tira fotos incríveis do céu, sendo que ambos podem ser aplicados em vídeos de time-lapse, algo inédito na indústria. Funcionalidades de retrato e selfie, obviamente, não ficaram de fora.

Outro diferencial é a possibilidade de criar divertidas gravações com o modo Dual View, que aciona as câmeras frontal e traseira simultaneamente.

Tudo isso na tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, resolução FHD+ e 1.000 nits de brilho de pico, que permitirá a você exibir seus registros de um jeito intenso e vívido mesmo sob o sol de meio-dia.

O conjunto de câmeras impressiona! (Fonte: realme/Reprodução)

Superando desafios

O design supermoderno é mais um motivo para conferir o realme 8 Pro. Sua parte traseira tem um acabamento AG-Crystal inspirado no céu noturno estrelado, justamente para combinar com o modo de foto e vídeo Starry Night. Tal resultado, com toque suave e boa textura, foi atingido após o desenvolvimento de novos processos pela fabricante.

Já o realme UI 2.0 de fábrica, sistema operacional baseado no Android 11, possibilita uma capacidade imensa de customização para você deixar o smartphone do jeito que você gosta.

E aí, se impressionou com essa nova opção? Pois saiba que ela tem mais uns trunfos. Por exemplo, a tela tem o modo Always On, por meio do qual, mesmo em repouso, o celular segue mostrando informações como horário ou notificações, dispensando o acionamento constante do display e poupando energia.

E seu sensor biométrico ultrarrápido – um dos melhores do mercado, segundo a própria empresa – fica embaixo da tela, garantindo maior aproveitamento de imagem.

realme 8 pro tem diversos diferenciais. (Fonte: realme/Reprodução)

Não deixe de considerar o realme 8 Pro em suas pesquisas, um produto da sétima maior companhia de smartphones do mundo e que possui um bom parceiro de pós-venda no Brasil, além de um 0800 sempre à disposição.

Vale dar uma olhadinha nas opções da marca e experimentar. O realme 8 pro está disponível na Americanas, no Submarino e no Shoptime com preço de lançamento: de R$ 2.599,00 por R$ 2.099,00.

Afinal, resistir a um aparelho com tantas vantagens é um verdadeiro desafio (talvez não maior que mantê-lo em stand by quando há tantas fotos incríveis para tirar por aí). Bora capturar o infinito?

Fonte: TecMundo