Realme C31 é lançado com bateria de 5.000 mAh e preço baixo

Nova aposta da Realme para o segmento de celulares de entrada, o C31 ganhou lançamento global nessa quinta-feira (24), quando foi apresentado na Indonésia. O modelo, de configurações mais simples, tem o preço reduzido como um dos atrativos.

O Realme C31 traz tela IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+, taxa de amostragem de toque de 120 Hz e entalhe em forma de gota que abriga a câmera de selfie (5 MP). Na traseira, temos três sensores, sendo o principal deles com resolução de 13 MP e abertura f/2.2.

Quanto ao processador, o celular vem com o chip UniSoc T612 de oito núcleos fabricado em processo de 12 nm, em conjunto com a GPU Mali G57. O novo telefone da série C da marca chinesa tem opções de 3 GB e 4 GB de memória RAM LPDDR4X, além de 32 GB e 64 GB de armazenamento interno, com expansão via cartão microSD.

O Realme C31 é um celular básico.Fonte: Realme/Divulgação

Já a bateria possui 5.000 mAh de capacidade, com carregamento de 10W via porta USB-C, que também pode ser utilizada para a transferência de dados. Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, dual SIM, 4G e leitor de digitais na lateral também estão presentes, assim como a tradicional entrada P2 para fones de ouvido.

Homologado na Anatel

Rodando Android 11 sob a interface Realme UI R Edition, o Realme C31 chega às lojas do país custando a partir de 1.599.000 rúpias indonésias, o equivalente a R$ 532 pela cotação do dia, em conversão direta, na variante 3 GB + 32 GB. A versão 4 GB + 64 GB tem preço sugerido de 1.649.000 rúpias indonésias (R$ 549).

Disponível nas cores Light Silver (prata) e Dark Green (verde), o novo telefone básico da Realme deve ser lançado em outros países, em breve. O Brasil pode ser um dos destinos, já que o smartphone foi homologado na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recentemente.

Fontes

MySmartPrice