Realme Q5 Pro e Q5 chegam com até 80W de carregamento

Nesta quarta-feira (20), a Realme anunciou o lançamento de mais dois smartphones do nicho intermediário: o Realme Q5 Pro e Realme Q5. Os aparelhos não são uma grande surpresa, mas trazem suporte para carregamento super rápido de até 80W.

Sobre a tela, o Realme Q5 tem tamanho de 6,6 polegadas com display LCD a 120 Hz de taxa de atualização, operando na resolução Full HD. Seu irmão maior, o Q5, é equipado com painel AMOLED E4 de 6,6 polegadas, resolução Full HD+, os mesmos 120 Hz e suporte ao HDR10, que pode elevar o brilho máximo pra 1.300 nits.

Na parte traseira há um módulo para câmeras na vertical, enquanto a frontal tem um pequeno notch na lateral. O leitor de digitais fica junto ao botão de power no Q5, e no Q5 Pro está localizado atrás do display.

Câmeras e processamento

O Realme Q5 é equipado com uma câmera de 50 MP como sensor principal, aliada com mais duas para profundidade e macro de 2 MP. Já o Q5 Pro tem a câmera principal de 64 megapixels, uma lente ultrawide de 8 MP um macro de 2 MP. Ambos tem câmera frontal de 16 MP para selfies.

Fonte: GizmoChina

O Realme Q5 Pro chega com processador Snapdragon 870, 6 GB ou 8 GB de memória RAM e opções de 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno, sem entrada para microSD. O Q5 tem chip Snapdragon 695, com as mesmas especificações de memória, e ainda traz a porta para cartão MicroSD.

O grande destaque do Realme Q5 Pro é a bateria de 5000 mAh, que suporta carregamento rápido de até 80W. O Realme Q5 possui a mesma fonte de energia, mas com fast charge de 65W.

Preço e disponibilidade

O Realme Q5 Pro tem preço mínimo de 1.899 yuans (aproximadamente R$ 1.300), e o Realme Q5 será lançado a partir de 1.399 yuans (cerca de R$ 1000) . Os modelos estarão disponíveis em 27 de abril no exterior, sem previsão de chegada ao Brasil.

Fontes

GMSArena GizmoChina