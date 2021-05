Rebaixamento não impede Nwankwo de atingir marca que só Eto’o conseguiu na Itália

O nigeriano Simy Nwankwo, do Crotone, não é dos nomes mais conhecidos no Campeonato Italiano. Porém, o atacante entrou para a história ao se tornar apenas o segundo jogador africano a atingir a marca de 20 ou mais golos na Série A.

Aos 29 anos, Nwankwo se juntou a um dos melhores jogadores da África em todos os tempos, ou ao melhor da história, de acordo com o próprio Samuel Eto’o. Pela Inter de Milão, há uma década, o camaronês marcou 21 gols em 35 partidas no italiano de 2010/11 na, até então, única vez em que um atleta africano havia obtido tal feito na Itália.

Naquela oportunidade, Eto’o fechou a disputa como terceiro maior goleador do campeonato. Edinson Cavani, no Napoli, foi o autor de 26 gols, enquanto Antonio Di Natale, da Udinese, fechou com 28 tentos.

Já em 2020/21, Nwankwo ainda pode igualar Eto’o em gols marcados numa só edição na Série A. Na rodada final, o já rebaixado Crotone recebe a Fiorentina, que já escapou da zona de rebaixamento.

A máquina de gols do Crotone

Simy Nwankwo está no Crotone desde a temporada 2016/17. De lá para cá, o centroavante disputou 158 partidas e marcou 66 gols, média de 0,41 gols/jogo.

Nas duas últimas temporadas, o centroavante subiu de nível. Em 76 partidas, Nwankwo anotou 41 tentos, uma média de 0,54 gols/jogo. Vale registrar, porém, que em 2019/20 o Crotone se encontrava na segunda divisão italiana.

Se o Crotone acabou rebaixado novamente para a divisão de acesso, a culpa não pode ser colocada em Nwankwo. Ao todo, o clube anotou 45 gols na competição e, com seus 20 tentos, o nigeriano foi responsável por 44% dos gols do Crotone na disputa. Já a defesa é a pior do campeonato com 92 gols sofridos, média de quase 2,5 gols sofridos/jogo.

Além de igualar Eto’o, Nwankwo ainda conseguiu outro feito importante. Com 30 gols, ele assumiu o topo da lista de artilheiros entre jogadores nigerianos na história da Série A. O recordista era Obafemi Martins, ex-Internazionale.

Nwankwo também é o maior goleador do Crotone em todos os tempos no Campeonato Italiano. Nwankwo começou a carreira no Guo FC, da Nigéria, e depois rumou para Portugal. Foram duas temporadas como profissional no Portimonense e três no Gil Vicente até a transferência para o Crotone. Ele defendeu a seleção da Nigéria na Copa de 2018 e não marcou gols. Simy Nwankwo NOME Simeon Tochukwu Nwankwo DATA DE NASCIMENTO 1992-05-07(29 ANOS) NACIONALIDADE Nigéria POSIÇÃO Atacante (Centroavante) Crotone VER FICHA JOGADOR FOTOGRAFIAS (61)

Texto retirado de ogol.com.br