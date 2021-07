Rebeca leva prata inédita na final individual geral da ginástica artística

A brasileira Rebeca Andrade conquistou nas Olimpíadas de 2020, nesta quinta-feira, 29, uma inédita medalha para a ginástica artística feminina do país. A ginasta ficou com a medalha de prata no individual geral.

Rebeca começou a disputa justamente no salto, seu aparelho mais forte e onde também se classificou para a final. Ela marcou 15.300, a melhor entre as finalistas de sua rotação, e assumiu a primeira posição.

Na sequência, foi para as barras assimétricas, fez uma boa apresentação e melhorou sua participação em relação às classificatórias, alcançou 14.666, contra 14.200 da nota tirada no domingo, 25.

Na trave, com uma apresentação segura, ela conseguiu a nota de 13.266, mas houve de pedido de revisão para os juízes, que aumentaram a nota em quatro décimos. Isso fez com que a brasileira chegasse ao último aparelho, o solo, na segunda posição, atrás apenas de Sunisa Lee.