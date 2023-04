Receita não voltará atrás sobre taxação da Shein e Shopee

A Receita Federal não pretende voltar atrás na decisão de manter a taxação para compras internacionais de até 50 dólares (aproximadamente R$ 247) entre pessoas físicas.

A declaração foi dada pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, à CNN Brasil, revelando que o governo manterá o fim da isenção mesmo diante da polêmica gerada no país.

Ainda segundo Barreirinhas, a Receita já está tomando as medidas necessárias para efetivar o cumprimento da legislação e aplicar os devidos impostos às compras em sites como Shopee, Shein, Aliexpress, entre outros.

– A Receita Federal já está tomando medidas em relação à efetivação dessa legislação atual e, as propostas que nós estamos indicando e que deverão ser anunciadas em detalhes muito em breve, se referem a instrumentalizar a Receita Federal para que ela tenha instrumentos para fazer valer a lei que já existe hoje – declarou o secretário.

As compras internacionais serão taxadas com alíquota de 60%, o que encarecerá a compra em sites asiáticos conhecidos pelos preços baixos, que atraem os consumidores brasileiros que estão com o orçamento cada vez mais apertado.

Enquanto os consumidores lamentam a cobrança, o governo comemora o aumento da arrecadação.

De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o fim da isenção nas compras de até 50 dólares resultará na arrecadação de pelo menos R$ 8 bilhões por ano.

Fonte: Pleno News/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil