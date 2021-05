Receitas para quem tem doença renal

A Sociedade Internacional de Nefrologia definiu que o mote da campanha de conscientização sobre a importância da saúde dos rins para 2021 seria “Vivendo bem com a doença renal”. De olho nisso, a multinacional B.Braun decidiu focar na alimentação.

“À medida que a doença renal progride, a dieta passa a ser mais restritiva. E o paciente sente muito. Porque comer também é um hábito social e espiritual”, justifica o nefrologista Rubens Lodi, gerente médico da empresa no Brasil.

Daí que nasceu o projeto Let’s Cook. Uma das ações foi disponibilizar, em um site, a edição completa do livro Puro Sabor! Receitas para Pessoas em Diálise. Uma das receitas você confere abaixo. Para degustar o livro completo, basta clicar aqui.

Particularidades à mesa

Exemplos de questões alimentares importantes para quem tem doença renal

Controle de líquidos

Há uma fase em que os rins podem não manipular a água direito — a dose deve ser personalizada. Sucos, chás e café exigem atenção redobrada.

Equilíbrio no fósforo

Se o rim não põe o mineral — que está nas carnes, por exemplo — para fora, há risco de alterações em artérias e ossos. Precisa achar a medida certa.

Moderação no sódio

É o principal elemento do sal. “Mas a comida não precisa ficar sem gosto”, diz Lodi. Ele sugere provar especiarias. E moderar nos industrializados.

Olho no potássio

É preciso maneirar nele para não sobrecarregar o órgão — o quadro é perigoso. Tem potássio em várias frutas, além de verduras e legumes.

Panquecas com maçãs e peras caramelizadas

(Rendimento: 4 porções)

Ingredientes

• 4 ovos

• 2 colheres (sopa) de açúcar

• 1 colher (chá) de fermento em pó

• 350 ml de leite

• 300 g de farinha de trigo

• Raspas de 1 fava de baunilha

• 1 maçã

• 1 pera

• 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

• 1 pitada de canela

Modo de preparo

Para as panquecas: em uma tigela, misture os ovos, o açúcar, o fermento em pó, o leite, a farinha e as raspas de meia fava de baunilha. Em uma panela antiaderente, faça quatro panquecas grandes.

Para a compota de frutas caramelizadas: retire as sementes e corte as frutas em fatias. Cozinhe em água até ficar al dente. Escorra a água e caramelize a fruta em açúcar mascavo, canela e raspas de meia fava de baunilha, também em uma panela antiaderente. Sirva com as panquecas ainda quentes.