Recém-nascidos do Hospital Materno Infantil de Barcarena fazem ensaio de fantasias de Carnaval

Neste Carnaval, o termômetro da fofura explodiu no Hospital Materno Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), no interior paraense. É que os recém-nascidos internados na unidade também terão um momento para registrar a festa de momo de 2023 com muito estilo, vestidos com fantasias carnavalescas produzidas na própria unidade. De super-heróis a temas tradicionais como palhacinhos, florzinhas e joaninhas, as vestimentas foram confeccionadas pelas mães dos pequenos usuários, em oficina terapêutica.

A iniciativa faz parte de uma ação humanizada com o objetivo de amenizar a dor, a angústia e a ansiedade durante o período de hospitalização de mãe-bebê. A produção contou com o apoio da enfermagem e da equipe multiprofissional do HMIB.

“Disponibilizamos material para a confecção das fantasias. Durante a semana, as mães passaram a fazer a produção para os bebês usarem durante esse Carnaval. A ação contribuiu para a autoestima das mães que puderam ver seus filhos, mesmo hospitalizados, participando das datas comemorativas de alguma forma, como o Carnaval”, explicou a gerente assistencial do HMIB, Kérina Quaresma.

Experiência- A dona de casa Flaviana dos Santos Miranda, de 22 anos, é mãe da pequena Ágatha. A bebê nasceu com má formação no esôfago e foi transferida para unidade para realizar o tratamento. Ela segue internada na UTI neonatal no momento sem previsão de alta. “Ficar com o bebê na UTI traz muita tristeza. A gente, como mãe, fica imaginando diversas situações ruins. E, a atividade da terapia ocupacional ajuda a desviar o foco de estar preocupada o tempo todo pensando no bebê. É claro que não tem como esquecer, mas ajuda a distrair”, comentou.

Paloma Milene Costa, de 20 anos, trabalha como atendente de loja, em Tailândia. Ela está na unidade acompanhando sua filha Aylla Maria, que nasceu prematura e foi transferida para o HMIB para tratar infecção neonatal, icterícia e, ainda, reganhar peso. “O momento da oficina terapêutica ajudou a distrair a mente nesse momento de internação, fez eu ter contato com outras mães e ver que não estamos sozinhas. A ação me ajudou a ficar menos tensa e traz recordação de nossos bebês”, disse.

Ação – As atividades terapêuticas ainda, proporcionam um momento de relaxamento, concentração e inspiração. “Elas ajudam a conectar com os processos mentais e podem funcionar como uma “válvula de escape” para o estresse do dia a dia. No ambiente hospitalar, pode ajudar a amenizar a ansiedade que a internação causa nas mães dos bebês internados na UTI e UCI neonatal. Auxiliando no processo de fortalecimento de vínculo mãe-bebê”, observou a psicóloga Larissa Ribeiro.

As atividades terapêuticas da unidade atuam sendo responsáveis pelos cuidados ligados ao desenvolvimento do bebê, a orientações aos pais e profissionais, além disso, está diretamente relacionada à humanização.

“Nesse Carnaval, trouxemos as oficinas como um importante recurso de cuidado às mães de UTI, por ser um espaço de criação, ampliação de habilidades, autonomia, valorização do potencial criativo, assim como ajuda a romper com o isolamento e se sentir como parte integrante no cuidado com o seu bebê. Nessa atividade, as mães desenvolveram o seu lado criativo, onde idealizaram as fantasias de forma efetiva”, detalhou a terapeuta ocupacional Djeyseanne Vaz.

Perfil – Localizado em Barcarena, o HMIB, está localizado a 114 km distante da capital Belém. A unidade é 100% pública pertencente ao Governo do Estado e é operacionalizada pelo Instituto Social da Amazônia – ISSAA, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará (Sespa). O Materno Infantil realiza atendimentos de média e alta complexidade, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação