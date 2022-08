Reclamação em Mosqueiro

Veranistas e banhistas que se destacaram para passar o último final de semana do Veraneio 2022 na bucólica de Mosqueiro tiveram muito problema no retorno para a capital. Os 33 ônibus disponibilizados para o transporte de passageiros, ao que parece, desapareceram na hora do retorno. Houve muito sufoco para quem só tinha esse meio de transporte para voltar e teve de buscar outras alternativas ou esperar em longas filas até que aparecessem os ônibus a conta gota. A Semob, que já está ciente da situação, ficou de checar junto às empresas que fazem o consórcio da linha de Mosqueiro, o que aconteceu. As empresas, talvez, sejam multadas.