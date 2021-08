Recomeço das aulas presenciais ainda é um desafio

Conforme estabelecido pela Secretaria de Estado de Educação Seduc recomeçaram, nesta segunda-feira, 2, as aulas presenciais na rede pública estadual. Nas escolas do município, aulas presenciais recomeçam apenas em setembro.

Professores e diretores de uma escola de ensino fundamental no bairro do Souza, que anteciparam que não podem fazer declarações à imprensa, disseram que as turmas foram divididas em três grupos e que alternarão entre as aulas presenciais e o sistema híbrido, de forma que todos recebam a mesma aula simultaneamente.



Neste começo são pedidos apenas caderno, lápis e caneta. À medida que todos forem se adaptando começará o uso dos livros didáticos.

Ainda neste primeiro momento será feita uma revisão do que foi passado no primeiro semestre.

Os alunos têm de levar a garrafa para pegar água e na sala as carteiras estão com o distanciamento de seguranca sanitária, além de álcool em gel.

Conforme o entendimento, possivelmente a partir de setembro, a depender do comportamento da pandemia, as aulas voltem à normalidade com 100% das turmas.

Nesta segunda, ainda foi tímida a presença de alunos em várias escolas, o que irá mudar no decorrer da semana, preveem professores e diretores.

Foto: Nazaré Sarmento/Ronabar