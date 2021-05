Recompensa de R$ 1 mil sobre assassinos de empresário gaúcho

Uma recompensa de 1 mil reais foi oferecida pelo Disque Denúncia do Sudeste do Pará, para quem fornecer informações sobre os matadores do empresário gaúcho Raul Alberto Wolf, de 48 anos, assassinado a tiros no dia 10 de novembro de 2020, em um hotel localizado no bairro Cidade Nova, em Marabá, na região sudeste.

A divulgação do cartaz tem como objetivo ajudar os órgãos de segurança a elucidar o homicídio. Os colaboradores terão as identidades preservadas.

Até hoje, a Delegacia de Homicídios de Marabá não conseguiu pistas dos criminosos. O empresário gaúcho, que estava em Marabá a negócios, foi executado com tiros na nuca na garagem do hotel onde estava hospedado, no núcleo Nova Marabá.

Segundo a polícia, ele saiu do quarto por volta das 8 horas da manhã, quando foi abordado na garagem por dois homens em uma moto, que realizaram os disparos. Logo em seguida, os suspeitos fugiram. A Divisão de Homicídios investiga o caso, mas ainda não conseguiu informações sobre os motivos do crime, nem sobre os matadores.

A recompensa será paga por informações que chegarem à central do Disque Denúncia Sudeste do Pará, através dos telefones (94) 3312-3350, (94) 98198-3350 (ambos funcionam como Whatsapp), ou pelo aplicativo.

As denúncias serão recebidas com total garantia do anonimato e o denunciante receberá um código que poderá ser utilizado para acrescentar informações, acompanhar o andamento da denúncia e caso seja procedente com resultado, o denunciante retornará o contato fornecendo esse mesmo código para receber a recompensa.

A ONG Instituto Brasileiro de Cultura e Cidadania ficará responsável pelo pagamento.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Paulo Jordão