“Reconheço meus erros”, declara ex de Naiara após denúncia

Após ser acusado de violência doméstica, psicológica e diversas outras condutas, o ex-marido e sócio da cantora Naiara Azevedo, Rafael Alves Cabral, se manifestou sobre as acusações. Ao portal Metrópoles, o empresário disse receber com “estranheza as declarações e medidas judiciais envolvendo” seu nome e o de sua família.

Cabral ressaltou que sua história com Naiara “foi construída com muitas lutas e dificuldades, onde duas pessoas desacreditadas conseguiram, juntas, alcançar muito mais do que imaginavam e chegar a uma carreira artística de sucesso, nacionalmente reconhecida”. Ainda em sua declaração, Rafael disse reconhecer seus erros.

– A nossa cumplicidade e parceria sempre foram os ingredientes de nossas conquistas. Humildemente, reconheço os meus erros e as minhas falhas humanas enquanto marido, respeito e acolho as decisões da Justiça e espero que através do diálogo possamos construir um consenso e esclarecer eventuais dúvidas e divergências – ressaltou o empresário.

Naiara Azevedo casou-se com Rafael Alves Cabral em outubro de 2016. Antes disso, eles eram amigos e a relação evoluiu para um namoro, que começou logo após a sertaneja lançar o hit 50 reais. Em outubro de 2021, o casal decidiu romper com o matrimônio, mas continuaram sócios.

Quando ainda estava casada com Rafael, Naiara transferiu todos os direitos da sua marca para a N.A. Produções Artísticas. Apesar de começar com as iniciais da cantora, a empresa foi fundada por Rafael, em 2018, em parceria com o irmão, Fernando Alves Cabral, com quem a sertaneja teve um desentendimento na última quarta (29).

Com isso, a carreira dela pertence, legalmente, ao ex-marido, que também é seu sócio.

MEDIDA PROTETIVA

Na madrugada da última quinta (30), a cantora sertaneja procurou a polícia para registrar a denúncia. De acordo com a advogada Maria Luiza Póvoa Cruz, que representa a artista no caso, sua cliente foi vítima de “constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial”.

No mesmo dia, mais tarde, Naiara obteve na Justiça uma medida protetiva contra o empresário.

De acordo com a liminar, Cabral e sua família devem manter distância da cantora. Ele e seu irmão, Fernando, também estão proibidos de frequentar as duas casas de Naiara, que fica em Goiânia, capital de Goiás.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Redes Sociais