Reconstrução do Terminal Hidroviário de Bagre entra em fase de finalização, no Marajó 

As obras de reconstrução e ampliação do Terminal Hidroviário do município de Bagre, na ilha do Marajó, entraram em fase de finalização e já alcançam 96% dos serviços executados. A nova estrutura hidroviária vai garantir mais conforto e segurança no embarque e desembarque de passageiros, beneficiando diretamente os mais de 34 mil moradores locais, além de visitantes do município.

Localizado na Avenida Barão do Rio Branco, o novo Terminal Hidroviário de Bagre terá uma área construída de aproximadamente 455 metros quadrados. O espaço está ganhando uma nova e moderna estrutura, equipada com novo mobiliário, bebedouros, banheiros, guichês para vendas de passagens, lanchonete, salas para órgãos oficiais e guarda-volumes.

O conjunto naval do terminal será constituído por uma rampa metálica de 20 metros de comprimento e um flutuante de 15 metros de comprimento, ambos cobertos para proteção dos usuários em meio à chuva ou demais eventos climáticos. Por conta da variação do nível do rio, o conjunto também contará com um sistema de articulação para acompanhamento do movimento realizado pelo flutuante, possibilitando sua fixação de modo seguro.

De acordo com o engenheiro civil Márcio Tavares, presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), órgão responsável pelas obras, o projeto de reconstrução tem conclusão prevista para este semestre.

“Nossas equipes seguem trabalhando a todo o vapor para entregar este novo equipamento público. Atualmente as frentes de trabalho estão atuando na execução da pintura das fachadas, soldagem do guarda corpo da rampa de acesso ao terminal, além de serviços no sistema de tratamento de esgoto do terminal, cabeamento e instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas”, concluiu o gestor.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação