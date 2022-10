Record sofre 2º ataque hacker, e sites da emissora saem do ar

A Record sofreu um novo ataque hacker, e sites da emissora foram retirados do ar na tarde deste sábado (15). Este foi o segundo ataque em menos de sete dias. As informações são do site Notícias da TV.

O ataque teria partido do grupo Cynosure Team, que já fez isso com outras empresas. No início do ano, o grupo invadiu e tirou do ar o site da RedeTV!.

Por meio de grupos de Telegram e em suas redes sociais, o Cynosure Team teria assumido a autoria do ataque deste sábado.

O primeiro ataque contra a emissora ocorreu no último dia 7.

Ao longo do ano, o grupo também teria atacado sites de partidos políticos, como PSL (Partido Social Liberal) e PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Recentemente, os hackers teriam conseguido invadir o sistema da Polícia Civil de São Paulo.

