Record TV anuncia substituto de Cesar Filho no Hoje em Dia

A Record anunciou o substituto de Cesar Filho no comando do Hoje em Dia: Celso Zucatelli, que já foi apresentador do programa matinal em outro momento. A informação consta em nota oficial da emissora publicada nesta sexta-feira (22).

No comunicado, a Record confirma a saída de Cesar Filho da casa, o que já estava sendo noticiado desde esta quinta (21). Isto porque o apresentador foi gravado se despedindo dos colegas durante uma confraternização.

– A Record informa que, nesta sexta-feira (22/12), Cesar Filho deixa a emissora e o comando do Hoje em Dia. Em comum acordo entre as partes, o contrato do apresentador será encerrado em 31 de dezembro – inicia o texto.

De acordo com a publicação, Zucatelli se junta a Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro no comando do Hoje em Dia a partir da próxima terça (26).

– Agradecemos ao Cesar Filho por todo seu profissionalismo e pela parceria nestes nove anos em que apresentou os programas Hoje em Dia e Aeroporto: Área Restrita, e desejamos sucesso em seus projetos futuros – declarou a emissora.

Zucatelli se pronunciou sobre a novidade:

– Pela terceira vez, tenho a oportunidade de trabalhar na Record. Estou muito feliz com essa volta, foi aqui que fiz minha primeira reportagem em vídeo, em 1995, é como voltar para casa. Mas agora de uma forma diferente, trazendo agora a experiência que acumulei no entretenimento – declarou o jornalista.

Na Record, Zucatelli já apresentou o Balanço Geral Manhã, o Fala Brasil e Quilos Mortais.

