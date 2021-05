Recuperação de via exige cuidados dos motoristas

Empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Belém realiza obra de recuperação asfáutica da Avenida João Paulo II, perímetro compreendido entre a Rua do Utinga e a Avenida Tavares Bastos, sentido do Coqueiro, no bairro do Souza. Em decorrência, na área, condutores devem redobrar os cuidados, especialmente nos horários de pico.



Há momentos em que o trânsito complica e fica bastante engarrafado em razão da ação de máquinas e homens que operam as obras.



A Avenida João Paulo II é uma importante via que interliga a capital com Ananindeua, na Grande Belém, sendo a segunda opção de saída da cidade, interligando com a rodovia BR-316 e a Alça Viária (PA-150). É, também, integrante do projeto viário que interliga a região das estradas com a zona portuária da capital paraense, portanto, via de grande fluxo de veículos, especialmente ônibus e caminhões, o que exige manutenção constante como a que acontece neste momento.

As obras, que se desenvolvem neste período de chuvas, não têm previsão de encerramento.