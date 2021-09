Recuperação de vias beneficia moradores da Marambaia, Pedreira e Terra Firme

As ações de Recuperação de Vias em Belém continuam por diversos bairros, proporcionando melhorias no tráfego de moradores, é o que diz a vendedora Cristina Cruz Santos, 30, que mora há dez anos na rua Anchieta entre passagem Dalva e Avenida Dalva, na Marambaia. “Acredito que esse trabalho venha trazer conforto e acessibilidade pra quem tráfega tanto a pé como de bicicleta, motos e carros. Já enfrentamos muitas dificuldades por aqui, muitos idosos já cairam nesses buracos. Esse trabalho vem pra melhorar com certeza”.

No Canal da Pirajá de esquina com a Travessa Mauriti, na Pedreira, o policial militar, Reginaldo Nascimento era só alegria ao acompanhar o trabalho de perto. “Moro aqui há seis anos e estou muito grato à prefeitura por ter olhado por nós. Antes aqui era complicado, cheio de buraco, era dificil trafegar de carro. Nossa vida só vai melhorar após a conclusão do serviço”

A Operação de Recuperação de Vias através da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), também chegou na Avenida Celso Malcher com o canal do Tucumduba, na Terra Firme. O trabalho traz esperança para moradores do bairro, que relatam as dificuldades que enfrentavam antes. “Tava dificil pra gente se locomover, quando chovia ficava impossível passar ônibus. Agora não alaga mais a rua”, comemorou Jocilene Cabral, 56, que tem um pequeno comércio no local.

De acordo com ela, que mora no bairro há mais de 20 anos, os moradores já observam os benefícios que o serviço está trazendo para a população. “Pra gente já está bem melhor aqui. Estou por aqui todos os dias e vejo a equipe trabalhando. Tenho certeza que ainda vai melhorar bastante a nossa rua”, finalizou.



Serviço

Para fazer a solicitação desses serviços, a Sesan disponibiliza o 0800-095-3560 e o telefone do Departamento de Obras Viárias (Deov), que executa esses trabalhos: 3261-9123.

Texto: Mariana Azevedo