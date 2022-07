Recuperado de lesão, Igor Carvalho celebra retorno no Paysandu e mira duelo contra o Confiança pela Série C

Lateral-direito entrou no segundo tempo do clássico Re-PA, participou do gol de empate do Papão, e deverá retomar a titularidade para o duelo de sábado (09), diante do time sergipano.

O empate em 2 a 2 com o Remo, no último domingo (03), no Baenão, além de manter o Paysandu na vice-liderança da Série C do Brasileiro, com 23 pontos, marcou também o retorno do lateral-direito Igor Carvalho ao time bicolor, após mais de um mês afastado por lesão.

A última partida do defensor pelo Papão havia sido no dia 30 de maio, na vitória em casa sobre o Manaus, por 2 a 0. No confronto, Igor sentiu um desconforto muscular no joelho direito e foi substituído ainda no intervalo, ficando de fora da equipe nas quatro rodadas seguintes da competição.

Recuperado, o lateral celebrou a volta aos gramados em grande estilo, já que saiu do banco de reservas aos 15 minutos do segundo tempo no clássico Re-Pa e, logo em seguida, iniciou a jogada do gol de Robinho, que igualou o marcador. O camisa 17 aproveitou também para agradecer aos profissionais do clube paraense pelo breve período de tratamento.

“Uma felicidade muito grande em voltar e já ajudar os companheiros. É difícil você ficar de fora, não poder contribuir dentro de campo. Mas graças a Deus estou de volta. Sou muito grato ao departamento médico, fisioterapia e preparadores físicos do clube. Todos foram fundamentais para que eu pudesse retornar o mais rápido possível. Estou me sentindo bem e confiante para fazer o meu melhor pelo Paysandu no restante do campeonato”, comemorou Igor.

Segundo maior garçom do Paysandu na temporada com seis assistências, atrás apenas do atacante Marlon, com oito, Igor Carvalho pode retomar a titularidade no time do técnico Márcio Fernandes no duelo do próximo sábado (09), em casa, contra o Confiança, já que o Papão não poderá contar com Leandro Silva, que vem atuando na posição, mas está fora do jogo por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Para o lateral, independente do jogador que será escolhido pelo comandante bicolor, o Paysandu deverá chegar forte para o embate diante do Dragão pois conta com um elenco qualificado.

“Claro que a gente sempre quer estar jogando, mas temos um grupo forte, com boas peças para o treinador optar por quem ele bem entender. Com certeza quem entrar em campo dará conta do recado. Temos que aproveitar que estaremos jogando em casa e não deixar escapar esses três pontos que serão muito importantes para nossas pretensões no campeonato. Todos estão focados e prontos para um jogo difícil. Eu também estou à disposição e pronto para ajudar no que for preciso”, afirmou Carvalho.

Paysandu e Confiança se enfrentam no sábado (09), às 19h (horário de Brasília), no estádio da Curuzu, em Belém, pela 14ª rodada da Série C do Brasileiro. O Papão é o segundo colocado, enquanto os sergipanos ocupam o 16º lugar na tabela.