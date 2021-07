Recuperado, Lucas Tocantins volta a treinar com bola no Remo; Trio segue em tratamento no Nasp

Sem atuar desde o dia 2 de junho, atacante pode surgir na lista de relacionados para o duelo contra o Brusque nesta quarta-feira, no Baenão, pela 11ª rodada da Série B

O Remo teve uma novidade no treino desta segunda-feira. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, o atacante Lucas Tocantins voltou a treinar com o restante do elenco e pode surgir na lista de relacionados para o confronto contra o Brusque, na quarta-feira, às 21h30, no Baenão. A partida é válida pela 11ª rodada da Série B.

Tocantins iniciou o processo de transição na última sexta-feira. Ele não atua desde o dia 2 de junho, em derrota do Leão por 2 a 0 para o Atlético-MG, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Neste período, o atacante esteve próximo de retornar no duelo contra o Avaí, pela 5ª rodada da Série B, viajando com a equipe para Santa Catarina. Porém, a partida foi suspensa por causa da forte chuva que caiu em Florianópolis, deixando o gramado da Ressacada sem condições de jogo. Na volta a Belém, o jogador voltou a sentir a lesão.

Trio segue fora

Se por um lado o técnico Felipe Conceição conta com o retorno de Lucas Tocantins, por outro ele segue não tendo à disposição o lateral-direito Marlon e os atacantes Jefferson e Rafinha. Os três ainda estão em tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp).

Marlon sentiu um desconforto na coxa esquerda no treino da quarta-feira passada, ficando de fora da partida diante do Vila Nova. Ele vem tendo problemas físicos, perdendo espaço na equipe titular. Desde a derrota do Remo para o Botafogo na terceira rodada da Segundona, ele só esteve em campo contra o Coritiba, entrando nos minutos finais da partida que terminou em vitória do Coxa.

Jefferson está com uma lesão grau II no tornozelo direito. Ele se contundiu no primeiro tempo do empate do Leão com o Náutico, pela sétima rodada. Já Rafinha, que vinha tendo mais oportunidades na onzena inicial, está com uma lesão grau I em um músculo da coxa direita. Ele se lesionou ainda na primeira etapa do jogo contra o Coritiba.

O zagueiro Fredson, que teve uma pubalgia, é outro atleta que segue em recuperação. Contudo, ele iniciou a fase de transição na semana passada e há expectativas dele voltar a ser relacionado contra o Brusque.