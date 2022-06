Recurso para Pacajá

Durante agenda do governador Helder Barbalho pelo município de Pacajá, na Região de Integração do Xingu, ontem, foram assinados vários convênios e ordens de serviços para o desenvolvimento da infraestrutura urbana da região. O chefe do executivo estadual destacou o pontuou os investimentos do Estado em parceria com o a prefeitura. O chefe do Executivo Paraense destaca que foi feito um volume de investimentos de R$ 55 milhões, que o governo do Pará, junto com a prefeitura, usará em obras de pavimentação, de saneamento, em escolas, creches, investimentos diversos para que Pacajá possa crescer e se desenvolver.