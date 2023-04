Recursos do ‘Sua Casa’ beneficiam mais de 440 famílias em Capitão Poço e Santa Luzia do Pará

O governo do Estado beneficiou 443 famílias moradoras dos municípios de Capitão Poço e Santa Luzia do Pará, na região Nordeste, com recursos do Programa “Sua Casa”. A política pública habitacional concede apoio à construção, reconstrução e ampliação de moradias. Neste sábado (29), o governador Helder Barbalho entregou os benefícios e a ponte construída sobre o Rio Guamá. O investimento da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) para levar o “Sua Casa” aos dois municípios superou R$ 3,5 milhões.

O chefe do Executivo destacou a importância do programa para o fomento à economia local. “Agradeço ao time da Cohab pelo trabalho realizado com o ‘Sua Casa’. Parabéns às famílias contempladas. Façam bom uso do recursos. Quem mora em Capitão Poço compre na sua cidade, assim como quem mora na cidade de Santa Luzia do Pará, Comprem no seu município para trazer renda e desenvolvimento para todos”, ressaltou Helder Barbalho.

De acordo com o presidente da Cohab, Luís André Guedes, a entrega desta sábado representa a atenção e o cuidado da gestão estadual com a população da região. “Hoje, a importância é extrema. Além da ponte, estamos trazendo o ‘Sua Casa’ para as famílias poderem construir, reconstruir e melhorar a qualidade das casas”, frisou.

Transformação – Esther de Castro, ao receber o benefício, se emocionou ao contar o quanto esperou por esse dia. “Agradeço a Deus. Nunca tive condições de construir minha casa. Se Deus quiser, eu vou fazer a minha casa, pra minha filha e neta que moram comigo. Estou feliz por essa ajuda”, disse a moradora.

Moisés Mendes contou que com a ajuda recebida vai transformar a moradia de toda a família. “Vou reformar a minha casa, que está ruim. Eu consegui essa ajuda, e sem essa ela demoraria muito tempo. Agradeço ao governador, porque vou poder ver a minha casa pronta”, disse Moisés.

O Programa “Sua Casa” já beneficiou mais de 176 mil pessoas em todo o Pará. Até o dia 31 de março de 2023, a política pública habitacional ajudou a construir, reconstruir e ampliar mais de 35 mil residências. Criada em 2019, a política habitacional já melhorou as condições de moradia em 133 – dos 144 – municípios paraenses, em todas as 12 regiões de Integração. Para garantir as ações que melhoram os índices habitacionais no Pará, a Cohab já investiu mais de R$ 347 milhões.

Em todas as regiões – O Programa tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e pagamento dos trabalhadores empregados nas obras. O valor concedido é de até R$ 21 mil. Segundo a Cohab, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões paraenses desde 2019, quando o Programa foi criado, garantindo novas moradias e gerando renda para trabalhadores da construção civil.

O “Sua Casa” atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza e vítimas de sinistro (incêndios, enchentes, vendavais e desabamentos). O Programa beneficia também idosos, famílias de pessoas com deficiência e outras que atendem a critérios técnicos da Companhia.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará