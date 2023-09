Red Bull desbanca Só Comprade e fica com título de Masters no Caixaparah

Apenas dois anos de fundação e os jogadores já mostraram seus potenciais dentro de campos conquistando o título do Campeonato de Masters, derrotando na decisão o badalado Só Comprade, por 2 a 1. A competição foi promovida pelo Departamento de Esportes do Caixaparah, que ganhou inúmeros elogios, sobretudo, a nível de organização e seriedade dos integrantes do departamento especializado, à frente o diretor de esportes Carlos Sérgio, com apoio do coordenador Euclides Castro e respaldado pelo mandatário máximo do clube, Alberto Henrique. Foi dado todo incentivo ao campeonato interno.

Os gols foram assinalados através de Leno e Igor, descontando Leno e Igor, enquanto Romeu descontou para os perdedores.

Samuel Souza foi arbitro do jogo, com excelente trabalho, tendo como assistentes Mayara Lucas e Rafael Vieira.

Os atletas campeões foram esses: Leandro, Rômulo, Igor Juliano, Leno, Dalmácio , Haillen, Max, Werivelton, Jair, Alano, Eduardo, Diego, Beckmann, Dudu Love, Azevedo e Miguel.

A Comissão Técnica foi composta por Leandro e Dalmácio. A coordenação teve membros: Allan, Léo Guedes e Diego Dalmácio.

PARA CONQUISTAR O TÍTULO

Os patrocinadores foram responsáveis também pelo primeiro título de Masters. São eles: Charles (Farmácia Popular), Dudu Love, Rômulo Fontenelle e Diego Dalmácio.

“Essa nossa conquista foi de suma importância, uma vez que todos os atletas, patrocinadores e nossos familiares vestiram a camisa com garra e determinação durante o desenrolar do campeonato, e por este grande esforço de todos com a conquista do primeiro título de Masters dentro do Caixaparah, eu digo mais eles (adversários que se cuidem), pois já estamos trabalhando visando bicampeonato. Quero parabenizar a diretoria do Caixaparah na pessoa do presidente Alberto Henrique, que deu carta branca para os integrantes do departamento de esportes, composto pelo diretor Carlos Sérgio e Euclides Castro, que conduziram o campeonato com muita competência”, disse o diretor Léo Guedes (Red Bull). Os festejos estenderan-se até às primeiras horas da última segunda-feira, 04.

Imagens: Divulgação