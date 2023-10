Rede Amazônia +Conectada: Projeto abre inscrições para 12 comunidades de Juruti

O Grupo + Unidos tem a satisfação de anunciar o lançamento do regulamento de inscrição para a primeira fase do programa Rede Amazônia +Conectada. O programa, que é apoiado pela USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), disponibilizará conexões de internet para 500 casas em Juruti, no oeste do Pará, e nesta primeira fase serão selecionadas 200. O projeto conta com a colaboração da Alcoa, apoio educacional da EBAC, Trench Rossi Watanabe e apoio institucional do IJUS (Instituto Juruti Sustentável), J-Pal e Conecta Amazônia Ltda.



As inscrições serão entre 30 de outubro e de novembro de 2023. Após realizar visita técnica em Juruti, o Grupo +Unidos com apoio do parceiro local IJUS, definiu os territórios participantes da primeira fase do projeto. Critérios como infraestrutura adequada, disposição de energia elétrica, logística de acesso e capacidade de geração de renda foram levados em consideração para esta seleção. Assim, nesta primeira fase, a partir do dia 30 de outubro, poderão se inscrever os moradores das seguintes comunidades: No distrito sede, as comunidades: Café Torrado, Santo Hilário, São Pedro e Lago Preto No Distrito Castanhal, as comunidades: Ferrugem, Igarapé Açu, Vila Castanhal e Justina. No Distrito Juruti Velho, as comunidades: Nova Galileia, Pau D`Arco, Pompom e Vila Muirapinima. As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de novembro.



Processo Seletivo: Visitas às Comunidades Selecionadas O processo seletivo para participação no programa será conduzido de maneira inovadora, de forma híbrida. As inscrições poderão ser feitas via internet ou presencialmente, já que a equipe do projeto realizará visitas às comunidades selecionadas. Essa abordagem busca assegurar que pessoas sem acesso à internet consigam se inscrever no programa, promovendo um impacto significativo nessas localidades, já que as inscrições poderão ser feitas via formulário impresso nesses locais.

Os encontros para recebimento das inscrições presenciais devem ocorrer segundo calendário proposto pelas lideranças comunitárias de cada localidade em parceria com o IJUS, frisando a importância desses líderes para o apoio na mobilização do território. Veja abaixo o calendário detalhado com dias e locais das inscrições.



Para a seleção dos participantes, serão montadas bancas de seleção para cada comunidade com participação de diferentes atores, tais como parceiros locais e lideranças comunitárias que, nos critérios estabelecidos pelo Grupo +Unidos, realizarão apuração das inscrições coletadas nas visitas realizadas nos territórios participantes desta etapa.



Vale ressaltar que as inscrições devem ser realizadas considerando o domicílio, assim, apenas uma pessoa deverá se inscrever representando toda a casa. Além disso, é imprescindível que os inscritos comprovem que moram há pelo menos 2 anos nas localidades listadas e que se enquadrem nos requisitos definidos no regulamento de inscrição do programa tais como: a pessoa responsável pela inscrição ser maior de idade, ter acesso à energia elétrica, disponibilidade de pelo menos 5h semanais para participar das capacitações. Contam como diferenciais positivos para a seleção: a responsável pela residência ser mulher e que os membros da família tenham participação ativa nas ações da comunidade e de parceiros. Demais informações podem ser consultadas no regulamento. As lideranças comunitárias também terão materiais físicos para serem distribuídos, estes explicarão sobre o processo.

Regulamento disponível no site do Grupo + Unidos Todas as informações detalhadas sobre a primeira fase do Programa Rede Amazônia +Conectada, incluindo critérios de elegibilidade, prazos, e demais orientações, podem ser consultadas no regulamento oficial disponível a partir de 30 de outubro de 2023 no site oficial do Grupo + Unidos em https://www.maisunidos.org/amazoniamaisconectada/. Estão previstas para 2024 duas novas fases do projeto em Juruti, as próximas comunidades e o número de conexões ainda devem ser anunciadas. Para mais informações entre em contato via e-mail contato.amazoniamais@maisunidos.org ou pelo telefone: 93 99146-6954.

Imagem: Divulgação