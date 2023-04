Rede de proteção de crianças e adolescentes do Marajó realiza audiência com autoridades

Uma audiência pública realizada ontem, segunda-feira, 17, debateu o fortalecimento da rede de proteção de crianças e adolescentes no Marajó. O evento teve a participação da promotora Monica Freire, do Ministério Público Estadual, de Dom José Luiz Azcona (bispo emérito do Marajó), do promotor de Afuá Harrison Bezerra, Marluce Silva e Meive Piacsse, do movimento Marajó Forte, além do ex-deputado federal Arnaldo Jordy.

Segundo Jordy, o grupo segue empenhado em busca de melhores soluções para promover os direitos de crianças e adolescentes em toda a região do Marajó.

A presença de Dom Azcona na audiência pública é de grande importância, haja vista que o prelado é um dos maiores defensores de crianças e adolescentes naquela região, e que, até hoje, se dedica a fiscalizar, combater e denunciar atos de violência, tráfico de pessoas e prostituição infantojuvenil na região.

Azcona, que é espanhol e já está aposentado, poderia perfeitamente voltar tranquilo para seu país, a Espanha, no entanto, preferiu continuar atuando na região para defender jovens adolescentes e crianças, esta camada da sociedade que sofre agruras por excesso de pobreza e e ausência de oportunidades no Marajó, tornando-as cada vez mais vulenáveis e fragilizadas.

Imagem: Divulgação