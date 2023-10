Rede estadual de ensino se mobiliza para início das provas do Saeb no Pará

As escolas da rede estadual de ensino do Pará estão mobilizadas para a realização das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que serão realizadas entre segunda-feira (23) e no dia 10 de novembro, no estado. A avaliação, que é feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), subsidia informações no diagnóstico da educação básica brasileira para formulação de políticas públicas eficientes.

‘’Com a aproximação do Saeb já na próxima semana é fundamental relembrarmos a importância desse momento para a educação do Pará. O resultado na avaliação, culminando na nota do Ideb, é a oportunidade para que nossos profissionais e estudantes mostrem a força da educação paraense, demostrem que podemos e vamos ser referência para o Brasil. Estamos trabalhando intensamente, ao longo desse ano. Estamos juntos nessa jornada, contamos com todos!”, disse o secretário de Estado de Educação (Seduc), Rossieli Soares.

No Pará, desde o início do ano, os mais de 500 mil estudantes das 898 escolas da rede recebem aulas de reforço escolar aos sábados, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, que contam com o material didático “Prepara Pará”. O material é composto por conteúdos das duas disciplinas e viabiliza a recomposição de aprendizagens de anos anteriores, priorizando habilidades essenciais e preparando os estudantes para o Saeb 2023.

Disponibilizado para todas as escolas da rede, cada disciplina tem dois volumes. O primeiro foi utilizado no período de maio a agosto, e o segundo volume, de agosto a outubro. Foram entregues também exemplares impressos para os professores, com respostas e comentários para auxiliar no planejamento e na execução das atividades em sala de aula.

Por meio do Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará (Cefor), a Seduc também disponibilizou gratuitamente um conjunto de atividades para auxiliar os educadores na preparação dos estudantes para provas. Os 80 cadernos de atividades, em formato digital, foram elaborados por professores(as) da rede estadual de ensino, integrantes do Cefor.

Ao longo de 2023, foram aplicadas avaliações e atividades de verificação da aprendizagem para informar às equipes gestora e docente das escolas e aos técnicos da regional e do nível central da Seduc como cada escola, turma e estudante está avançando no processo de ensino e aprendizagem. Com esses dados em mãos, professores e gestores escolares conseguiram planejar aulas, atividades e intervenções com ainda mais intencionalidade e assertividade, garantindo o desenvolvimento de habilidades por todos os estudantes.

‘Estamos em uma grande mobilização para que tudo aconteça da melhor maneira possível durante a aplicação das provas do Saeb, mas é importante frisar que as nossas ações não terminam com a realização dos exames. Logo no dia 11 de novembro já começaremos um novo pacote de estratégias para que a gente possa fazer o encerramento do ano da melhor maneira possível, que a gente possa atingir as metas que programamos para o fluxo do primeiro ao quinto, do sexto ao nono ano, além do ensino médio. Que todos nossos estudantes possam fazer excelentes provas”, ressaltou o secretário adjunto de Educação Básica da Seduc, Júlio Meireles.

Provas – Em todo o Brasil, as provas são aplicadas em escolas públicas que possuam estudantes matriculados no 5º ano e no 9º ano do Ensino Fundamental e na 3ª série e 4ª série do Ensino Médio e suas modalidades, como Educação Profissional e Tecnológica.

Dessa maneira, as médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Fonte: Agência Pará/Foto: Daniel Guimarães/Ascom Seduc