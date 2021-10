Rede Globo avalia tirar Huck dos quadros estrelados por Faustão

A Rede Globo avalia tirar Luciano Huck do comando de todos os quadros que já foram apresentados por Faustão, de acordo com informações da colunista do R7, Keila Jimenez. Isso porque pesquisas da emissora apontam que a forte imagem de Fausto Silva tem atrapalhado o desempenho de Huck no Domingão, atração que perdeu 33% de sua audiência em apenas dois meses.

A ideia da emissora da família Marinho, portanto, seria passar os quadros de sucesso do programa, como o Show dos Famosos, o Dança dos Famosos ou o Videocassetadas, para as mãos de outros apresentadores, ou transformá-los em uma atração solo, sem Huck.

O objetivo é alcançar a difícil tarefa de desvincular a imagem do Domingão do apresentador que o conduziu por mais de 30 anos, para evitar comparações.

Faustão deixou a Rede Globo abruptamente, em junho deste ano, e retornou para a Band, onde estreará sua nova atração em 2022.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução / TV Globo