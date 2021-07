Rede Mater Dei anuncia a aquisição do Grupo Porto Dias

Com a operação, Mater Dei chega ao Norte do país e dá mais um passo em sua estratégia de expansão nacional

Julho de 2021 – A Rede Mater Dei de Saúde (B3: MATD3), anunciou um importante passo em sua estratégia de expansão nacional e crescimento com a aquisição de 70% do capital social do Grupo Porto Dias, proprietário de duas unidades hospitalares (Hospital Porto Dias e Porto Quality) e duas unidades de diagnóstico em Belém (PA).

Para consumar a operação, a Companhia pagará o valor de R$ 800 milhões em caixa e emitirá 27.272.728 ações, em favor dos acionistas do Grupo Porto Dias, que terão restrições de liquidez (lock-up) específicas acordadas entre as partes.

A negociação inclui também termos e condições para a aquisição/venda futura dos 30% de participação remanescentes da Família Porto Dias a um desconto de 20% do múltiplo que o Mater Dei estiver transacionando à época. A operação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Esta aquisição representa a criação de um polo regional no Norte do país, consolidando ativos referência de qualidade nas regiões de atuação, e em linha com as premissas estratégicas apresentadas pela Companhia em seu IPO, realizado em abril deste ano.

O Grupo Porto Dias, fundado e gerido pela Família Porto Dias por quase 30 anos, se tornou a maior rede hospitalar privada e a marca referência de qualidade assistencial na Região Norte do Brasil, sendo acreditada pela JCI, QMentum e ONA III. O Grupo Porto Dias também é reconhecido por possuir um parque tecnológico para procedimentos de alta complexidade com diversos equipamentos de última geração.

Com elevada qualificação gerencial e vasta expertise no setor de saúde, a Família Porto Dias desenvolveu uma operação de saúde de alta eficiência. O Doutor Antônio Dias, atual CEO, continuará na liderança da operação e, adicionalmente, será eleito membro do Conselho de Administração da Mater Dei. O Doutor Diogo Porto Dias, atual Diretor do Porto Dias, se tornará o Diretor Regional da Região Norte da Rede.

“Esta aquisição, totalmente em linha com a tese que apresentamos em nossa abertura de capital, demonstra que a Mater Dei é capaz e possui papel protagonista no processo de consolidação do mercado de Saúde Brasileiro, nos permitindo seguir com nosso objetivo de sermos uma rede nacional integrada de hospitais de alta qualidade”, afirma Doutor Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei de Saúde.

O Grupo Porto Dias possui ativos relevantes em localizações estratégicas em Belém – PA, com duas unidades hospitalares (Hospital Porto Dias e Porto Quality) e duas unidades de diagnóstico. Ao todo, são 592 leitos operacionais previstos para 2022, sendo 388 já operacionais e 64 em construção no Hospital Porto Dias, além de 140 leitos no Porto Quality, cuja infraestrutura já está pronta. O Porto Dias opera com ocupação acima de 80% e possui diversas oportunidades de crescimento.

“Além de ser um ativo referência de qualidade assistencial, com hospital de alta complexidade na região em que atua, o Grupo Porto Dias tem uma sinergia clara com a Mater Dei – tanto sob a ótica de eficiência operacional e governança, quanto cultural, colocando os pacientes no centro e zelando pela saúde deles. Ainda, com essa transação, enxergamos diversas oportunidades de crescimento, além de ampliar nossa capacidade etambém a geografia da nossa operação, conforme nossa estratégia de desenvolvimento de hubs relevantes de referência em qualidade assistencial”, completa Doutor Henrique Salvador.

