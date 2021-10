Rede Municipal de Ensino de Ananindeua está realizando cadastro de crianças de 0 a 5 anos

Aos responsáveis que pretendem matricular suas crianças de até 5 anos na rede municipal de ensino, devem ficar atentos, a Prefeitura de Ananindeua, através da secretaria municipal de Educação, informa que já estão sendo realizado o cadastro de intenção de vaga na Rede Municipal para o ano de 2022 e para remanejamento de crianças já matriculadas na rede para escola de bairro.

Para fazer o cadastro é necessário comparecer nos dias 7 e 8 de outubro no horário de 08h as 14h nos respectivos endereços, primeira igreja Batista do Curuçambá, Rua São Pedro (próximo ao final da linha do ônibus), ou na escola hermínio Calvinho Filho na arterial 18, em frente ao S. Maroja, Q- 182 coqueiro.

Não esquecer os documentos para realizar o cadastro, certidão original de nascimento da criança, RG e CPF do responsável legal e comprovante de moradia da criança, todos os documentos apresentados devem ser originais.

A iniciativa faz parte do Movimento Educa Ananindeua Todos Juntos Pela Garantia do Direito de Aprender.

