Rede neural da Disney deixa você mais novo ou mais velho em vídeos

As técnicas de edições de vídeos estão evoluindo cada vez mais. Nesta semana, pesquisadores da Disney apresentaram uma rede neural que promete deixar as pessoas mais velhas ou mais novas sem muita edição. Mas a tecnologia conhecida como FRAN (Face Re-aging Network) não está disponível para qualquer pessoa usar.

A solução visa resolver um grande problema do cinema: alterar a idade dos atores. Afinal, a história pode acontecer no presente, mas se o roteiro incluir cenas do passado ou do futuro, o personagem não pode ficar igual, certo?

Para isso, os estúdios utilizam quatro técnicas. A primeira é o uso de outro ator para vivenciar o personagem. Os estúdios também podem fazer maquiagens para deixar a pessoa mais velha, por exemplo.

Também é possível apelar para edições de vídeo. Neste ponto, os pesquisadores apontam uma abordagem com um rosto completamente modelado em 3D ou com edições dos frames em 2D. Mas tudo isso é bem complexo e requer muito tempo para concluir.

E é aí que entra a solução da Disney, que faz tudo isso quase que sem esforço algum.

Como funciona o FRAN, proposto pela Disney?

Os detalhes sobre o FRAN foram reportados em um estudo publicado pelo estúdio. No documento, os pesquisadores relatam que trabalharam em duas etapas para produzir o sistema.

Primeiro, foi preciso treinar a rede do processo de envelhecimento e rejuvenescimento, conhecido como re-aging. Para isso, foi criado um banco de dados com 2.000 identidades, cada uma com 14 idades diferentes na faixa de 18 a 85 anos. Ao todo, esse processo forneceu 196 pares de treinamento por identidade amostrada (incluindo pares de mesma idade).

Depois, o estudo focou no FRAN, a ferramenta de inteligência artificial (IA) que utiliza a rede neural para fazer a edição dos conteúdos. Com tudo isso em mãos, os pesquisadores conseguiram alterar a idade de diversas pessoas, independente da etnia, com alta qualidade. A alteração foi bem-sucedida tanto em fotos quanto em vídeos.

“Nossos resultados não são apenas suaves e contínuos no tempo, mas também correspondem muito de perto à identidade da imagem de entrada”, diz o estudo. “Além disso, nosso método funciona bem tanto para aumentar quanto para diminuir a idade de forma realista”.

Segundo os pesquisadores, os resultados indicam que a tecnologia está pronta para ser usada em produções. Dessa forma, a Disney pode economizar tempo (e dinheiro) para modificar a idade dos atores sem depender de edições manuais.

O artigo foi assinado pelos pesquisadores Gaspard Zoss, Prashanth Chandran, Eftychios Sifakis, Markus Gross, Paulo Gotardo e Derek Bradley, todos do Disney Research, e submetido ao ACM SIGGRAPH Asia.

Fonte: IG/Foto: Unsplash