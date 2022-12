Rede Pública de Ensino de Santarém encerra o ano letivo

O ano letivo 2022 encerrou oficialmente ontem, sexta-feira, 23, nas escolas da rede municipal de ensino, de acordo com o calendário organizado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria de Educação – Semed. As aulas iniciaram no dia 15 de fevereiro. Após 200 dias letivos, ontem foi a data de entrega do resultado final das avaliações que ocorreram no período de 19 a 23 de dezembro.



Ao longo do ano, a Semed realizou pelo menos 20 eventos comemorativos. Entre os principais, destacam-se a Semana do Empoderamento Feminino; Semana dos Povos Indígenas; Semana do Brincar; Semana do Meio Ambiente; Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil; Semana da Educação Especial; Semana da Pátria; Semana da Educação Fiscal; Semana da Criança e Semana da Consciência Negra, entre outros.



Para 2023, essas e outras atividades deverão constar no calendário escolar da Secretaria.

De acordo com a assessora de ensino da Semed, Jéssica Ninas, todas as escolas da rede municipal estão no período de recebimento de matrículas de novos alunos. O prazo vai até 31 de dezembro, com exceção da educação infantil, que receberá novas matrículas no prazo de 2 a 6 de janeiro de 2023.



Também, a partir de janeiro começam as lotações dos servidores que irão atuar em 2023.

A titular da Semed, Professora Maria José Maia, da Silva fez um balanço das atividades realizadas em dois anos à frente da Secretaria.

“Estamos caminhando para o segundo ano de nossa gestão à frente da Secretaria de Educação de Santarém. Foram muitos desafios enfrentados ao longo dos anos de 2021 e 2022, iniciado com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Para manter as nossas crianças e adolescentes protegidas, mas aprendendo, o ensino híbrido foi o caminho trilhado. E assim, conseguimos manter o vínculo aluno – escola. Foi um período de adaptação e resiliência, sempre com o foco na melhoria da aprendizagem. Um importante avanço que mostra que estamos no caminho certo foram os resultados do IDEB, saímos de 5,2 para 5,4 nos anos iniciais (1º ao 5º ano) e de 4,6 para 4,8 em 2021. Também entendemos que para se ter um bom resultado na aprendizagem de nossos alunos é fundamental um bom ambiente escolar que propicie bons processos de ensino e aprendizagem, por isso a Prefeitura, via Semed, investiu só nesse ano de 2022 mais de R$ 22 milhões em melhoria da infraestrutura escolar, foram 80 obras entregues neste período, sempre buscando oferecer melhor atendimento aos alunos da rede municipal. Os investimentos em educação vão continuar no ano que vem com mais reformas e ampliações de escolas e construção de ginásios, quadras cobertas e creches. A educação é dinâmica e nós temos que acompanhar esse dinamismo oferecendo sempre o melhor para nossos alunos”, avaliou a secretária.

MATRÍCULAS

A Semed designou por períodos o prazo para a efetivação das matrículas nas escolas e unidades de educação infantil.

As matrículas para 2023 poderão ser realizadas diretamente nas secretarias das escolas conforme períodos informados em portaria.

Nas regiões de rios e planalto, o prazo para matrículas iniciou no último dia 16 e segue até 30 de dezembro para novos alunos.

Já para as escolas da zona urbana, após finalizado o prazo para 1ª Conferência e Previsão de Vagas, inicia nesta quinta, dia 22 até 30 de dezembro o prazo para matrícula de alunos novos.



Para a Educação Infantil, o período para matrícula de novos alunos será de 2 a 6 de janeiro de 2023. Os pais precisam fazer uma pré-matrícula para levantamento de vagas necessárias para essa faixa etária.

Os documentos necessários para a matrícula são os seguintes:



Cópia do documento com o Número de Identificação Social – NIS;

Cópia da certidão de nascimento e original;

Cópia do cartão de vacinação atualizado e original;

Cópia e original do extrato do Bolsa Família, atualizado;

Cópia do comprovante de residência atualizado;

Documento de escolaridade (histórico escolar);

02 fotos 3×4.



Imagens: Ascom/PMS