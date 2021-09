Rede supermercadista vai gerar emprego para os jovens paraense através do programa do governo do estado

Na tarde desta última segunda-feira (27) o Governo do Pará, realizou um ato de assinatura do termo de adesão do programa Primeiro Ofício junto a associação Paraense de supermercados (Aspas), na qual reuniu 12 redes de supermercados no Palácio de Governo, que apoiaram a iniciativa que visa sensibilizar empresas a oferecer vagas de aprendizagem a jovens de 14 a 24 anos.

“Nos festejamos a parceria com associação supermercadista do estado do Pará que adere junto conosco e traz consigo 40 empresas que estarão prestigiando o Programa Primeiro Ofício do Governo do Pará, esperamos com isto, atrair novos seguimentos, novos setores para este movimento em favor da juventude, em favor do primeiro emprego.” destacou o Governador.

Além de promover a inclusão social e diminuir os índices de violência, a iniciativa garante cidadania e a execução da Lei de Aprendizagem (Lei 10.097/2000), que determina que empresas de médio e grande porte devem preencher a cota de aprendizes fixada entre 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, de acordo com o total de empregados.

Um estudo divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) na última sexta-feira (24), mostra que no primeiro semestre (Jan-Jun/2021) o Pará já registrou, aproximadamente, 5.500 novas contrações de jovens aprendizes. nos últimos 12 meses a contração de jovens em todo o Pará alcançou cerca de 8.900 novos postos. Os resultados no Pará são os maiores verificados entre os demais estados da Região Norte.



Foto: Rodrigo Pinheiro