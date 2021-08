Rede Transamérica deixa de transmitir jogos para o Rio de Janeiro e Brasília. Dono da CNN pode adquirir emissora

Há um ano a direção da Rede Transamérica n ampliava o projeto de transmissões esportivas em grandes praças como Rio de Janeiro e Brasília, mas o ótimo projeto infelizmente não emplacou e vai deixar de existir a partir da segunda-feira da próxima semana dia 9 de agosto.

A ausência de patrocinadores nesse período de pandemia pode ter atrapalhado o excelente projeto, outro fator que pode ter contribuído foi a ausência de nomes conhecidos ou profissionais consagrados nas praças locais que poderia alavancar o projeto das transmissões esportivas com equipe própria da emissora terminasse após 1 ano.

Equipe de esportes da Transamérica RJ se despede semana que vem

No caso de Brasília o projeto já tinha terminado há algum tempo, agora será a vez do Rio de Janeiro, que vai até o próximo domingo dia 8 de agosto. Após essa dada alguns profissionais da equipe esportiva serão relocados na programação de São Paulo ou da rede, outros terão deixar a emissora. No Rio de Janeiro o projeto segue nos moldes antigos de arrendamento de horário com profissionais locais, inclusive a equipe anterior do projeto de rede vai retornar.

O projeto segue firme a focado com a competente equipe de esportes de São Paulo que há pouco mais de três semanas ganhou investimento na área do áudio visual, programas e transmissões esportivas ganharam um moderno estúdio com equipamentos de última geração, melhorando o que já existia anteriormente.

A parceria com a CNN Brasil completa um ano no mês que vem, o saldo satisfatório de qualidade, audiência foi aprovado tanto pela emissora como pela multinacional do segmento jornalístico e olha que ele pode ser ampliado uma vez que o empresário Rubens Menin que é sócio majoritário da CNN Brasil e fundador de 3 grandes empresas: MRV Engenharia, Banco Inter e Log Commercial PropertiesGustavo pretende comprar a emissora. Menin comprou em maio a tradicional Rádio Itatiaia de Minas Gerais e a sua rede de rádios, o sonho e ampliar o projeto que sairá do papel provavelmente ainda esse esse ano adquirindo a Rádio Transamérica. Oficialmente o assunto não é divulgado, mas o interesse é grande e caso a proposta não tenha sido feita, a tentadora proposta deve ocorrer em breve.

.Atualmente, a Transamérica possui emissoras próprias em São Paulo (100,1 FM), Rio de Janeiro (101,3 FM), Belo Horizonte (88,7 FM), Curitiba (100,3 FM), Brasília (100,1 FM), Salvador (100,1 FM) e Recife (92,7 FM), além de mais 20 afiliadas. No total, a rede cobre 196 cidades brasileiras, com população potencial de 55 milhões de pessoas.

